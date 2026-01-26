松嶋菜菜子《米之女》帥氣短髮回歸！優雅保養哲學　52歲依舊氣質天花板

fb ig video search mobile ETtoday

52歲依舊是氣質天花板！松嶋菜菜子新日劇《米之女：國稅局資料調查課》帥氣短髮回歸，揭秘「不努力節食」的優雅保養哲學

▲松嶋菜菜子新劇剪掉長髮。（圖／friDay影音提供、取自shiseido_japan IG）

圖文／CTWANT

在日本演藝圈，松嶋菜菜子始終是「優雅」與「知性」的代名詞。即便步入52歲，她出現在螢光幕前的狀態依舊緊緻、氣色紅潤，甚至增添了一份歲月淬鍊後的從容。近期她在新劇《米之女：國稅局資料調查課》中，為了塑造一名行動敏捷、工作至上的專業人物，主動提議剪掉長髮，以俐落的短髮造型震撼觀眾。對她而言，變美不是為了追求極致的瘦或年輕，而是一種對生活節奏的掌控感。今天我們就來看看這位傳奇女神，如何在繁忙的演藝事業與家庭生活中，靠著簡單卻精準的「減法生活」，養出讓全日本女性嚮往的好狀態。

松嶋菜菜子保養方法：穩定的家庭關係就是保持好心情的關鍵

在新作《米之女：國稅局資料調查課》中，松嶋菜菜子展現了高度的專業自覺。為了呼應角色「工作至上」且行動力強的特性，她主動向劇組建議剪掉長髮，認為「簡單、能最快出門」的髮型最符合角色邏輯。除了工作上的突破，她與丈夫反町隆史的日常也令人稱羨。即便兩人都忙於主演新戲，私下的對話卻樸實溫馨，常以「今天會幾點回來？」、「晚餐能不能在家吃？」作為聯絡，最後不忘互相說聲「一起加油」，這種自然且親密的相處模式，正是她能在高壓環境中依然保持好心情的強大後盾。

52歲依舊是氣質天花板！松嶋菜菜子新日劇《米之女：國稅局資料調查課》帥氣短髮回歸，揭秘「不努力節食」的優雅保養哲學

▲《米之女：國稅局資料調查課》。（圖／friDay影音提供）

松嶋菜菜子保養方法：高品質「睡眠管理」7小時美容覺與舒壓環境

松嶋菜菜子深知身體已到了不能勉強的年齡，因此「睡得飽」被她視為保養的第一要務。她堅持每天睡滿7小時，認為充足的睡眠能直接反映在氣色與皮膚狀態上。為了優化睡眠品質，她有一套嚴格的睡前儀式，睡覺時會開啟加濕器維持環境濕度，避免乾燥引起的皺紋與老化。另外會選擇輕薄型枕頭以減輕頸椎壓力，睡前進行簡單伸展，並堅決不玩手機、將燈光調暗，確保大腦能迅速進入深層休息狀態。

52歲依舊是氣質天花板！松嶋菜菜子新日劇《米之女：國稅局資料調查課》帥氣短髮回歸，揭秘「不努力節食」的優雅保養哲學

▲松嶋菜菜子與反町隆史日前首度一起合拍廣告。（圖／取自shiseido_japan IG）

松嶋菜菜子保養方法：發酵飲食美學，吃對東西比節食更有用

在身材維持方面，松嶋菜菜子並不崇尚極端的節食，反而更在意「血液循環」與「均衡養分」。她偏愛日式傳統飲食，特別喜歡味增、納豆與魚類等發酵與原型食物，並以營養豐富的「糙米飯」取代白米。她會特意使用小碗裝盛糙米，透過視覺上的滿足感與充分咀嚼，達到飽足感的同時也不容易攝取過量。對她來說，給身體足夠的能量去健身房活動、促進代謝，比盲目追求體重數字更重要。

52歲依舊是氣質天花板！松嶋菜菜子新日劇《米之女：國稅局資料調查課》帥氣短髮回歸，揭秘「不努力節食」的優雅保養哲學

▲（圖／取自friDay影音）

松嶋菜菜子保養方法：心理美容法，養成「俯視自己」的放鬆步調

身兼演員與人氣母親雙重身分，松嶋菜菜子曾坦言過往生活忙得像陀螺。在那段過程中，她養成了「俯視自己」的習慣，客觀地觀察並調整公私領域的平衡。目前的她傾向用更輕鬆的步調生活，因為過度追求完美的平衡反而會讓人疲憊。她發現當心情放鬆後，臉上的疲憊感會自然消失，整個人散發出的氣場也會變得柔和。這種「心情好就是最好抗老」的信念，正是她即便年過五十，氣質依然能維持在顛峰的終極祕密。

52歲依舊是氣質天花板！松嶋菜菜子新日劇《米之女：國稅局資料調查課》帥氣短髮回歸，揭秘「不努力節食」的優雅保養哲學

▲松嶋菜菜子過50歲傾向用更輕鬆的步調生活。（圖／取自shiseido_japan IG）

