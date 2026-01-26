包開箱／Gucci賈姬包進化「纖薄款」更好搭！Demna首作新款一定要認識

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

Gucci迎來新任創意總監Demna 執掌的2026春夏La Famiglia系列，以多重人格的Gucci家族方式形塑全新美學，經典符碼被一一重現進化，就連經典包Jackie 1961也悄悄升級！全新推出的 Jackie Slim你一定要認識，有什麼細節上的變化，一次講解給你聽。

▲▼ gucci 。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

作為 Gucci 最具代表性的經典包款之一，Jackie 1961 的誕生可追溯至 1950 年代。最初以「Constance」之名問世，後因美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）長期私下配戴而聲名大噪，最終被品牌正式更名為 Jackie，從此奠定了 Gucci 對「日常即風格」的美學基礎。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2026 春夏《La Famiglia》系列正式亮相 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI SLIM手提包重新演繹經典 Jackie 1961 包款 。（圖／品牌提供）

歷經數十年演進，Jackie 1961 始終保留最具辨識度的管狀彈簧鎖扣設計，這枚金屬鎖件不僅是開闔機構，更象徵著品牌對工藝與傳承的堅持。無論包型、比例或材質如何變化，這項標誌性細節始終是 Jackie 系列不可取代的核心語言。
全新推出的 Jackie Slim設計上捨棄過去較為飽滿的袋身結構，改以極致纖薄、扁平化的輪廓重新詮釋 Jackie 的優雅線條，使包款在視覺上更加俐落，也更貼合現代穿搭的輕盈需求，喜歡腋下包的時尚迷們千萬不能夠錯過。流暢的弧線沿著包身自然延伸，呈現出近乎極簡的當代比例，卻不失 Jackie 一貫的柔韌氣質。

▲▼ gucci 。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

在細節處理上，Jackie Slim 延續經典管狀彈簧鎖作為視覺與機能核心，並透過比例微調，使金屬鎖件在纖薄包身上更顯精緻有力。搭配 GG Supreme 帆布與皮革飾邊，保留 Gucci 標誌性材質語彙，同時提升整體輕量感與日常實用性。可調式背帶設計，亦讓包款在肩背、手提之間自由切換，呼應現代生活對靈活性的需求。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

關鍵字：

包開箱, Gucci, Jackie1961, 2026春夏

