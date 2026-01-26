投入紅金、駿馬與圓融寓意！2026 馬年限定美妝一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導

隨著消費者對農曆新年送禮的期待，逐漸從「豪華份量」轉向「美感與意義並重」，節慶禮盒也不再只是實用選擇，而是一種風格與品味的延伸。2026 農曆新年前夕，多個國際美妝品牌以藝術聯名與生肖意象，為新年祝福注入收藏價值。

#ORIBE：掐絲琺瑯靈感的新年藝術臻藏

▲▼馬年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲ORIBE 鍊金之鑰數大便是美洗護禮盒，9,740元。

主打奢華護髮體驗的 ORIBE，2026 農曆新年推出期間限定新年奢華禮盒，將品牌經典「煉金之鑰 Hair Alchemy」香波洗髮露與瞬護髮膜收納其中。

此次禮盒由澳洲華裔藝術家暨紡織設計師 Chris Chun 為 ORIBE 獨家創作，靈感取自傳統掐絲琺瑯工藝，以充滿生命力的紅色基調，交織流動的金色線條，象徵喜慶、尊貴與能量不斷向前流轉。整體設計不僅呼應農曆新年的祝福寓意，也讓護髮日常多了一層藝術收藏的意義。

#肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté：以「圓」詮釋新年光采

▲▼馬年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 2026金馬限定版 激光瓶 ，50ml，8,500元、2026金馬限定版 精質乳霜，50ml，25,000元。

頂級保養品牌肌膚之鑰再度以藝術詮釋光采哲學，攜手中國當代藝術家姜淼，為經典明星保養雙星「激光瓶」與「精質乳霜」換上新年限定包裝。

藝術家以其標誌性的「圓」為創作核心，融合東方圓融之美與現代能量感，象徵新年開端的團圓與生生不息。紅金層疊的外盒設計，搭配飛躍金馬圖騰，展現節慶喜氣與收藏價值；圓形意象亦呼應古代馬具「當盧」紋飾，寓意和諧與富貴。

#嬌蘭：生肖文化化為香氛與節慶服務

▲▼馬年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲▼馬年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭限量金燦騰馬禮盒包裝、紅包袋。

迎接象徵熱情、力量與奔放精神的金馬之年，嬌蘭以中華生肖文化為靈感，即日起於官網及 LINE 禮物推出限量「金燦騰馬禮盒包裝」服務，同步於全台百貨專櫃祭出滿額贈送「金燦騰馬紅包袋」活動，選購彩妝亦可享額外贈禮。

▲▼馬年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 藝術沙龍幽夜白芷淡香精，100ml，金燦騰馬限量版，13,600。

此外，嬌蘭也推出全新限量版「藝術沙龍幽夜白芷淡香精」，以鮮紅色調搭配金色光點與駿馬圖騰，香氛瓶身佐以手感錘紋金色瓶蓋，呼應新年的華美氛圍，為送禮選擇增添嗅覺層次。

關鍵字：

農曆新年, 美妝禮盒, 限量禮盒, 生肖文化, 藝術聯名

