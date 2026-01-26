楊冪輕斷食法公開！　煎蛋蘿蔔湯作法一次學會

記者曾怡嘉／台北報導

藝人楊冪多年來維持勻稱體態，修長美腿與緊實線條常成為討論焦點。營養師高敏敏指出，她的飲食關鍵並非極端節食，而是透過「5:2輕斷食法」建立可長期執行的節奏，再搭配簡單卻有飽足感的日常料理，讓身體自然回到舒服狀態。

所謂5:2輕斷食，是將一周七天分為五天正常飲食、兩天低熱量調整。這種方式不要求連續執行，可以依照工作或生活狀況彈性安排，相較嚴格斷食，更容易長期維持，也較不會造成心理壓力。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

在正常飲食的五天中，重點放在「份量與比例」。蔬菜的比例會略高於水果，藉此提升膳食纖維攝取，幫助腸道蠕動；澱粉與蔬菜的量大致相當，避免不知不覺吃下過多精製碳水。水果則控制在每餐一個拳頭大小，既能補充維生素，也不會讓糖分過量。蛋白質來源如豆製品、魚、蛋、肉類，每餐約掌心大小，掌握剛剛好的份量，減少脂肪負擔。至於堅果與種子，雖然屬於好油脂，但仍以一茶匙為限，重在品質而非數量。

進入一周中的兩天輕斷食，飲食原則會轉為「低熱量、高營養密度」。一般建議男性每日約600大卡、女性約500大卡，實際仍需依個人狀況調整。早餐會保留一顆水煮蛋、蔬菜與水果，並搭配少量澱粉，讓身體有基本能量；晚餐則以適量蛋白質、蔬菜與少量堅果為主，減少負擔，同時維持飽足感。

除了飲食方式，楊冪也曾分享過自己常喝的煎蛋蘿蔔湯，營養師高敏敏表示，白蘿蔔水分高、富含膳食纖維，有助順暢與減少水腫感；雞蛋提供優質蛋白，讓湯品更有飽足感；少量枸杞則為風味與營養加分。

煎蛋蘿蔔湯製作方法：

1. 將白蘿蔔切絲或切塊

2. 將雞蛋煎熟（可選擇不加油或少油）

3. 將白蘿蔔絲放入鍋中 加入適量熱水煮滾

4. 加入煎好的雞蛋 再煮約10分鐘左右

5. 最後加入枸杞 少許鹽調味即可

