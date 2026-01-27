fb ig video search mobile ETtoday

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

記者鮑璿安／台北報導

韓流魅力無窮！這次輪到UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER聯手推出聯名印花T恤系列，近日公開的形象大片中，七位成員各自穿上不同款式的UT，以青春感穿搭完美詮釋聯名設計主軸「Hello BABYMONSTER」，讓粉絲們迫不及待入手同款了。

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER聯手推出聯名印花T恤系列 。（圖／品牌提供）

本系列UT共推出多款短袖印花T恤，設計靈感圍繞BABYMONSTER的團體文化與出道歷程，正面以「BAEMON」、「0401」（出道日）等字樣為主視覺，背面印有團名、團員名單與象徵元素，白色款則以電子記分板為靈感，將打擊次數、球數、出局數等棒球元素融入，創造出粉絲專屬的互動密碼。

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

▲▼UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER 。（圖／品牌提供）

形象照中，成員分別演繹出各具特色的造型，從學院風的百褶短裙、翻領短版上衣，到率性丹寧與靴履搭配，盡顯青春氣息與舞台外的私服時尚感。自 2026/02/02 (一) 起，於 UNIQLO 實體店舖與網路商店(不含ORDER&PICK實體店舖取貨)單筆消費含至少一件 BABYMONSTER UT 印花T恤系列，消費當日即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER 成員小卡一組」！

