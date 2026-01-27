UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

記者鮑璿安／台北報導

韓流魅力無窮！這次輪到UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER聯手推出聯名印花T恤系列，近日公開的形象大片中，七位成員各自穿上不同款式的UT，以青春感穿搭完美詮釋聯名設計主軸「Hello BABYMONSTER」，讓粉絲們迫不及待入手同款了。





▲UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER聯手推出聯名印花T恤系列 。（圖／品牌提供）

本系列UT共推出多款短袖印花T恤，設計靈感圍繞BABYMONSTER的團體文化與出道歷程，正面以「BAEMON」、「0401」（出道日）等字樣為主視覺，背面印有團名、團員名單與象徵元素，白色款則以電子記分板為靈感，將打擊次數、球數、出局數等棒球元素融入，創造出粉絲專屬的互動密碼。

形象照中，成員分別演繹出各具特色的造型，從學院風的百褶短裙、翻領短版上衣，到率性丹寧與靴履搭配，盡顯青春氣息與舞台外的私服時尚感。自 2026/02/02 (一) 起，於 UNIQLO 實體店舖與網路商店(不含ORDER&PICK實體店舖取貨)單筆消費含至少一件 BABYMONSTER UT 印花T恤系列，消費當日即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER 成員小卡一組」！

同場加映





▲adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套。（圖／品牌提供）



adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套，從盤扣、立體縫線到肩上的三條線，不只保暖、穿起來也很有過節氣氛。另一款馬年限定針織背心則以滿版三葉草與緹花馬圖騰詮釋節慶感。喜歡繽紛色彩的主人，也能在 ADICOLOR 寵物系列找到多款萌度破表的 T-shirt，粉嫩芭蕾粉、溫柔米白藍、亮黃、青草綠通通有，胸前的三葉草刺繡依舊經典，搭上寵物專屬風衣、項圈與後背包，毛孩的時髦度大概正式超越家中所有人。