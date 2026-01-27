Crocs x LEGO推「樂高放大版拖鞋」太狂！真的能穿上腳

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

如果你曾經幻想過把樂高積木穿在腳上，Crocs 與 LEGO就實現了這個瘋狂卻吸睛的創意，兩大品牌聯手推出全新聯名鞋款「LEGO Brick Clog」，將標誌性的樂高磚塊元素融入 Crocs 拖鞋設計中，打造出一雙「真的像積木一樣」的穿搭單品，不只趣味十足，也瞬間成為潮流話題王！

▲▼ 樂高拖鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 樂高拖鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲這雙 LEGO Brick Clog 外型宛如放大版的經典樂高磚塊 。（圖／翻攝自IG）

這雙 LEGO Brick Clog 外型宛如放大版的經典樂高磚塊，前方設計有四顆凸起圓點，還刻上 LEGO 標誌，視覺衝擊力十足。鞋面以大紅色為主，搭配上同色可調式後跟鞋帶，側邊同樣印有 LEGO logo，玩味感十足。更令人驚喜的是，鞋款還隨附一名 LEGO 迷你人偶及四雙迷你「磚塊拖鞋」，誠意滿滿，根本是樂高迷的夢幻收藏！

儘管造型充滿戲劇性，Crocs 在機能設計上依然維持品牌一貫的舒適性。鞋款以品牌獨家 Croslite™ 材料打造，輕盈耐穿、好清潔又速乾；中底則為擬真「積木堆疊」結構，搭配假防滑鞋底設計，強化整體立體感與穩定性。不過官方也貼心提醒：此鞋款「非為日常長時間穿著設計」，更適合收藏、造型或短時間穿搭使用。延續雙方多年來的創意合作，這雙獨特鞋款預計將於 2 月 16 日正式上市，並同步於 Crocs 官網與 LEGO 指定通路開賣，定價為 149.99 美元（約台幣4,720元）。

同場加映

Levi’s攜手 Jordan Brand 推出全新聯名系列，以經典 Air Jordan 3 為核心，融合丹寧工藝與街頭運動美學，打造跨界潮流之作。這回系列首發亮點鎖定「馬年限定」AJ3 鞋款，鞋身選用原棉色（Ecru）丹寧搭配馬毛材質拼接，鞋舌內還暗藏「Year of the Horse」紅色刺繡，設計語彙緊扣農曆新年氛圍，並於大中華區、日本與韓國限量發售。

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Crocs, 樂高, 聯名鞋, 積木造型, 潮流

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面