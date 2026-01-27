fb ig video search mobile ETtoday

5百坪超人力霸王樂園誠品登場　「4米高氣墊溜滑梯」雨天也能玩

>

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲500坪超人力霸王氣墊樂園現身誠品新店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨商場大打 IP 體驗戰，誠品生活新店「超人力霸王氣墊遊樂園」即起登場，空間廣達 500 坪，有4米高溜滑梯之外還有障礙跑酷；新光三越台北南西店則是被粉紅色的「星之卡比」佔領，打造出超夢幻的日系超市快閃店，甚至還能搶先體驗最新的 Nintendo Switch 2 遊戲主機。

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

新店裕隆城的「誠品生活新店」，在 3 樓寬敞的「實驗場」引進獨家的「超人力霸王氣墊遊樂園」，現場包含充滿挑戰性的「室內障礙跑酷」以及一座高達 4 米的「氣墊溜滑梯」，讓小朋友在安全的氣墊上也能體驗極限運動的快感。

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

除了動態設施，靜態展區也很有看頭，全台首次亮相的「卡牌藝術畫展」展出了丸山浩、圓谷影像等大師親繪的原畫，加上現場集結超過 500 款可動人偶與限定周邊，絕對讓大小粉絲流連忘返。若想一睹英雄風采，超人氣的「超人力霸王傑洛」與「奧米加」也將在限定場次舉辦見面會。

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

而星之卡比則在新光三越台北南西店一館 9 樓開設「KIRBY'S PUPUPU MARKET」快閃店。這次展場別出心裁地設計成「噗噗噗之國的超級超市」，現場佈置充滿巧思，像是具備泡泡能力的洗衣精、瓦豆魯迪的柳橙汁、帝帝帝大王的牙膏等概念商品牆，每一個角落都萌到讓人相機停不下來。

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

最特別的是，官方這次誠意滿滿地打造了「台灣限定拍照區」，讓卡比與台灣經典美食「珍珠奶茶」及「鳳梨酥」同框登場，這可是別的地方拍不到的獨家畫面，粉絲一定要來打卡留念。

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

此外，活動現場特別設置 Nintendo Switch 2 遊戲體驗專區，開放試玩《卡比的馭天飛行者》與《星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition +星耀世界》等新作，讓玩家能搶先感受新主機的魅力。

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

▲超人力霸王氣墊樂園、星之卡比快閃店。（圖／業者提供）

快閃店即日起至 2／8 止，民眾只要在活動期間至 Nintendo Account 櫃台簽到，就免費贈送「台灣限定卡比鳳梨酥款書籤」；現場購物滿 2,000 元，再加贈一個實用的「飲料提袋」。若現場購買《卡比的馭天飛行者》遊戲，還有機會獲得早期購入特典「壓克力登山扣」，贈品均為限量，記得提早去打卡。

關鍵字：

IP經濟, 親子旅遊, 室內景點, 超人力霸王, 誠品生活, 新店裕隆城, 氣墊樂園, 星之卡比, 新光三越南西店, 快閃店, Nintendo Switch 2, 珍珠奶茶, 鳳梨酥, 寒假去處, 過年伴手禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強

安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由 宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默 GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA 《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規　私服心動感直接複製 冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由 Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」 2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面