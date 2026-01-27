5百坪超人力霸王樂園誠品登場　「4米高氣墊溜滑梯」雨天也能玩

▲500坪超人力霸王氣墊樂園現身誠品新店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨商場大打 IP 體驗戰，誠品生活新店「超人力霸王氣墊遊樂園」即起登場，空間廣達 500 坪，有4米高溜滑梯之外還有障礙跑酷；新光三越台北南西店則是被粉紅色的「星之卡比」佔領，打造出超夢幻的日系超市快閃店，甚至還能搶先體驗最新的 Nintendo Switch 2 遊戲主機。

新店裕隆城的「誠品生活新店」，在 3 樓寬敞的「實驗場」引進獨家的「超人力霸王氣墊遊樂園」，現場包含充滿挑戰性的「室內障礙跑酷」以及一座高達 4 米的「氣墊溜滑梯」，讓小朋友在安全的氣墊上也能體驗極限運動的快感。

除了動態設施，靜態展區也很有看頭，全台首次亮相的「卡牌藝術畫展」展出了丸山浩、圓谷影像等大師親繪的原畫，加上現場集結超過 500 款可動人偶與限定周邊，絕對讓大小粉絲流連忘返。若想一睹英雄風采，超人氣的「超人力霸王傑洛」與「奧米加」也將在限定場次舉辦見面會。

而星之卡比則在新光三越台北南西店一館 9 樓開設「KIRBY'S PUPUPU MARKET」快閃店。這次展場別出心裁地設計成「噗噗噗之國的超級超市」，現場佈置充滿巧思，像是具備泡泡能力的洗衣精、瓦豆魯迪的柳橙汁、帝帝帝大王的牙膏等概念商品牆，每一個角落都萌到讓人相機停不下來。

最特別的是，官方這次誠意滿滿地打造了「台灣限定拍照區」，讓卡比與台灣經典美食「珍珠奶茶」及「鳳梨酥」同框登場，這可是別的地方拍不到的獨家畫面，粉絲一定要來打卡留念。

此外，活動現場特別設置 Nintendo Switch 2 遊戲體驗專區，開放試玩《卡比的馭天飛行者》與《星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition +星耀世界》等新作，讓玩家能搶先感受新主機的魅力。

快閃店即日起至 2／8 止，民眾只要在活動期間至 Nintendo Account 櫃台簽到，就免費贈送「台灣限定卡比鳳梨酥款書籤」；現場購物滿 2,000 元，再加贈一個實用的「飲料提袋」。若現場購買《卡比的馭天飛行者》遊戲，還有機會獲得早期購入特典「壓克力登山扣」，贈品均為限量，記得提早去打卡。