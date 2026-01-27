想暴富卻常忽略的NG思維！一字訣「急」絕對難以成事

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

很多人一心想要致富，卻在不知不覺中走進思維陷阱，表面上看似很努力，實際上卻讓財務狀況越來越吃力，其實真正阻礙累積財富的，往往不是收入高低，而是根深蒂固的錯誤金錢觀，以下三種思維最容易讓「想變有錢」變成反效果。

1.只追求快速致富，忽略長期累積



不少人一談到理財就急著翻身，迷信短期高報酬或一夕暴富的機會，結果頻繁進出市場、承擔過高風險，反而容易因判斷失誤而虧損，真正能累積財富的人，重視的是穩定現金流與時間複利，懂得慢慢把錢留下來，而不是急著放大數字。

2.把「有錢」等同於「花得起」



有些人一旦收入增加，就立刻升級生活品質，覺得賺錢就是為了犒賞自己，卻忽略儲蓄與投資的重要性，這種思維會讓支出不斷追著收入跑，看似過得體面，實際上資產卻沒有成長，長期下來反而更難累積真正的財富安全感。

3.把賺錢當成痛苦的事，只想逃離現況



很多人嘴上說想致富，內心卻極度厭惡現在的工作，把賺錢視為忍耐與消耗，因此一心只想「快點不用工作」，這樣的心態容易做出衝動決策，也很難在專業與能力上持續深耕，真正能走得遠的致富之路，往往來自對價值創造的投入，而不是單純想逃離現狀。