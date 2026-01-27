fb ig video search mobile ETtoday

時髦旅行必備3款箱包！柔霧藍皮革、專利彈性尼龍都帥翻

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年期間很多人要出國玩，2月份更是有許多連續假期，想要舒舒服服又時髦出行，一顆好的行李箱或是旅行包款絕對是關鍵，以下就分享多款質感單品，兼具機能又美型。

＃RIMOWA Cabin柔霧藍登機箱，售價55700元

RIMOWA,TUMI,Victorinox,行李箱,旅行,包,。（圖／品牌提供）

頂級行李箱品牌RIMOWA的Original Twist行李箱，將經典鋁鎂合金結合質感的皮革工藝，既耐用又充滿高級氛圍，在2026年之初，以充滿溫柔感的Powder Blue柔霧藍躍上皮革包覆提把、TSA認證鎖與密封膠條，零色差的精準調色，讓銀色鋁鎂合金箱體更顯活力氣息。

＃TUMI Alpha雙層擴展旅行袋，售價23400元

RIMOWA,TUMI,Victorinox,行李箱,旅行,包,。（圖／品牌提供）

一級方程式世界冠軍蘭多諾里斯（Lando Norris）擁有大批粉絲，身為TUMI全球品牌大使的他最近為新Alpha系列演繹形象大片，一身深藍色高領上衣搭配西裝褲，手邊拿著的正是全新Alpha系列雙層擴展旅行袋，採用標誌性FXT彈性尼龍材質製作，搭配Ultra Blue電光藍色系點綴，更顯時髦風尚。

＃Victorinox Werks Traveler 7.0旅行箱L，售價27300元

RIMOWA,TUMI,Victorinox,行李箱,旅行,包,。（圖／品牌提供）

有鑒於現代人高機能的旅行需求，瑞士百年精品Victorinox設計全新Werks Traveler 7.0系列，以高性能、高密度的彈道尼龍打造出軟箱，具備強大的耐磨、防潑水特性，嚴謹的箱體結構搭載智慧收納系統，具有高度的空間彈性，無論是冬日必備的厚重羊毛大衣，還是重要的平板與筆電設備，都可以完美收納。

