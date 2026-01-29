夏琳王妃Tiffany火焰胸針呼應慶典　傳奇珠寶設計師原作太難得

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃於王宮陽台向民眾致意。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

「聖德沃塔節」（Sainte-Dévote）是摩納哥最為神聖且古老的宗教節日，相傳聖德沃塔是一位西元 4 世紀的基督徒烈士，她在科西嘉島受難後，遺體被放置在一艘小船上，在白鴿的引導下，漂流到摩納哥的蓋馬特山谷，被視為神蹟，她也因此成為摩納哥的守護者。摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃26、27兩日接連出席紀念儀式，第二天夏琳王妃還特別戴上Tiffany & Co.火焰造型胸針，呼應此節日的焚船儀式。

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃出席於摩納哥大教堂舉辦的彌撒。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

在聖德沃塔小教堂前的港口焚燒一艘象徵性的小船，是聖德沃塔節重要儀式之一，此傳統是為了紀念11世紀時，曾有盜賊想偷走聖人的遺體，但被憤怒的當地人截獲並放火燒毀了盜賊的船。夏琳王妃於慶典第二天出席摩納哥大教堂舉辦的彌撒，於大衣上別著Tiffany「巴黎之火」（Paris Flames）胸針，更令人驚嘆的是此作品為傳奇珠寶設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）原創設計，讓人好奇是否是25日她度過48歲生日時，阿爾貝親王所送的禮物。





▲夏琳王妃別上Tiffany火焰胸針呼應聖德沃塔節焚船儀式。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

鮮少使用胸針的夏琳王妃，此次別上的Tiffany火焰胸針以18K 黃金與鉑金交織，勾勒出火焰躍動的姿態，中心則鑲嵌璀璨奪目的圓形明亮式切割鑽石，成功吸睛。她的珠寶盒中有不少一線國際珠寶品牌的作品，包括法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、卡地亞（Cartier）、英國珠寶品牌GRAFF等都是她的愛牌。

