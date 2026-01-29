巴黎高訂周／Dior仙客來、瓢蟲包絕美登場　Jonathan Anderson把前輩送的花變衣服

fb ig video search mobile ETtoday

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲Dior 2026春夏高級訂製服，是創意總監Jonathan Anderson首度創作的高訂系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

Dior的2026春夏高級訂製服，是創意總監Jonathan Anderson首度踏進高訂世界，秀後的討論度很高，評價也很高，Jonathan Anderson延續時裝屋的傳統，但以新的視角打造高級訂製服，從場地到服裝、配件，充滿大量的花卉植物，模特兒戴著仙客來耳飾，還有瓢蟲包、蜜蜂包、改款的Lady Dior黛妃包等，一襲綴著仙客來花瓣的婚紗壓軸，絕美浪漫。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026春夏高訂，白紗禮服壓軸登場。

仙客來花束開啟了故事

品牌創辦人Dior先生熱愛園藝、鍾情花朵，在這樣的前提下，花卉之於Dior，很理所當然，但2026春夏高訂，為什麼是仙客來？Jonathan Anderson在貼文中透露，去年他完成首個Dior女裝系列後，很想請大前輩設計師John Galliano最先過目，於是John Galliano帶了兩束用黑色緞帶綁著的仙客來前往，還有一個超市塑膠袋，裡面裝了各種點心分享給Dior團隊，讓Jonathan Anderson充滿感謝，他說：「那是我見過最美的花。」因此他的首個高級訂製服系列以仙客來為啟發，連邀請函都是一束仙客來，他說：「希望每個人都能收到一束和我當時收到的、一樣的花。」

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲曾任Dior創意總監的John Galliano（左）與Jonathan Anderson。（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲John Galliano送給Jonathan Anderson仙客來花束，超是塑膠袋裡則是點心。（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

仙客來開啟了2026高級訂製服的故事，但軸線不會這麼單一，承載著記憶的物料總是吸引著Jonathan Anderson，隕石與化石、18世紀的布料與肖像微型畫，都經過轉化運用，賦予新的意義，同時融入英國陶藝家Magdalene Odundo作品中擬人化的線條，讓服裝有了充滿張力的雕塑感。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026春夏高級訂製服秀，在巴黎羅丹美術館舉行，秀場天花板宛如仙客來花田，座位及牆壁則是帶有斑駁質感的鏡面。

花苞、花瓣都是服裝元素

Dior 2026春夏高訂秀的場地，利用天花板打造了整片仙客來花海，模特兒戴著搶眼的仙客來花球耳飾出場，清晰地描繪出主軸。花朵鋪天蓋地，第一套開場的皺摺黑洋裝，裙子是巨大的花苞輪廓，並在裙襬處打出蝴蝶結，耳畔的蘭花裝飾很有份量，包包上綠草似的長流蘇幾乎垂墜到地板，這款洋裝還有白色、橘色，也正是預告中出現的同一件，可以畫上重點標記。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026春夏高訂，以一襲黑色花苞裙洋裝開場，包包的綠色流蘇幾乎及地。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

放大的花苞輪廓成為裙子有多種表現，放大的花瓣則垂墜出優雅波浪，形塑整件洋裝，還有立體花朵刺繡、一朵朵小花集合成裙裝等，打造浪漫詩意。Dior的經典與歷史不斷被提及，以無數朵絲綢仙客來製成的洋裝，重新演繹了1949年Miss Dior洋裝，Bar Jacket也有許多延伸，下襬拉長，並以大型蝴蝶結製造廓形。婚紗總是能漂亮地為大秀劃下句點，這襲婚紗巧妙地融入蝴蝶結形狀，仙客來沿著胸口裝飾，也滿滿地灑落裙襬。 

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲靈感來自1949年的Miss Dior洋裝，裝飾著滿滿的絲質仙客來花朵。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲Bar Jacket的重新演繹。

珍奇櫃保存高級訂製服

Jonathan Anderson認為高級訂製服如同「珍奇櫃」（Wunderkammer），是15至18世紀歐洲收藏家用來陳列珍稀藏品的空間，也是博物館的前身，世上難能可貴的物件，必須好好保存才能永恆，如同高級訂製服，需要透過創作，才能延續、保存下去。

關於包包和鞋子

這座珍奇櫃裡不只服裝，還有包包、飾品、鞋履等。Johnathan Anderson希望為包包找到更多的可能性，新型態的Lady Dior黛妃包有著雕塑感線條，感覺現代俐落，內部甚至加了束口設計，仙客來花束、瓢蟲、蜜蜂鍊帶包有著較具象的姿態，使這座高訂花園增添更多丰采，手拿包融入服裝的皺摺細節、經典藤格紋編織與蘭花裝飾，散發優雅韻味，Dior歷史檔案中的海灘枕頭也變成手拿包，還有許多看起來不是包，但其實就是包的設計，例如第一套服裝的包包藏在曳地長流蘇裡。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲新型態的Lady Dior。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲仙客來花束變成鍊帶包、Lady Dior包面以垂墜的花苞點綴，並有蝴蝶結裝飾。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲昆蟲造型的鍊帶包。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲看起來不是包，但真的是包包。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲藤格紋、礦石質感的手拿包

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲手拿包以刺繡、服裝布料打造。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲鍊帶包靈感為Dior檔案庫中的海灘枕頭。

1950年代鞋王Roger Vivier曾在Dior擔任鞋履部門設計師，此次鞋履的上翹方形楦頭，便取材Dior歷史檔案庫中Roger Vivier的設計，仙客來也沒缺席，以豐滿的絲質花瓣與整體造型連成一氣，還有包覆18世紀法國布料、橢圓飾牌等款式，頗有訂製服骨子裡的貴族奢華氣息。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲鞋履的方形微翹楦頭，取材Roger Vivier擔任Dior鞋履設計師時的作品。

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）
▲乘載記憶的礦物、化石等，成為飾品。

高級訂製服發表後即刻展出

高訂秀後，一切並未結束，Dior旋即自1月27日起在羅丹美術館舉辦《Grammar of Forms》展覽，展品包括Jonathan Anderson打造的2026春夏訂製服、Christian Dior的經典作品，以及此次靈感來源之一的Magdalene Odundo陶藝雕塑，讓人更近距離接出、看見訂製服的世界。

Jonathan Anderson在訂製服發表的隔天發文表達謝意：「昨天是無可取代、前所未有的一天。Dior團隊，你們真的太了不起了，沒有你們，我根本不可能完成這一切。這樣的工藝水準令人嘆為觀止，讓我滿懷愛與感激。」

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

▲Dior高訂 。（圖／品牌提供）

【更多高級訂製服秀】

CHANEL

與Dior相同，CHANEL（香奈兒）也是設計師的首次高級訂製服系列，藝術總監Matthieu Blazy打造了如夢似幻的粉紅舞台，巨型蘑菇佇立，彷彿童話森林。開場的套裝運用真絲雪紡打造出薄透如蟬翼的質感，羽毛效果運用在不同造型，瞬間抓住視覺，Matthieu Blazy表示：「高級訂製服是香奈兒的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂。（圖／品牌提供）

Dior, JonathanAnderson, HauteCauture, JohnGalliano, MagdaleneOdundo, GrammarofForms

