情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

▲海瑞溫斯頓Classic Winston系列極細微密釘鑲嵌心型切工鑽石墜鍊與粉色藍寶石墜鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

情人節將至，以珠寶獻上真摯情意，讓另一半將幸福隨身戴著走。美國兩大珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）與Tiffany & Co.推薦直白示愛，海瑞溫斯頓藉由心形切工鑽石或粉紅藍寶石鍊墜表心意，心形主鑽周圍還以一圈極細微密釘鑲嵌白鑽勾勒出輪廓，耀眼出眾；Tiffany則由傳奇設計師Paloma Picasso本人的筆跡為字樣刻畫「LOVE」字眼，打造出Paloma’s Graffiti Love黃K金戒指，兼具情感象徵與個性美感。





▲Tiffany Paloma’s Graffiti Love黃K金戒指。（圖／Tiffany提供）

法國珠寶品牌Boucheron則於情人節前夕發表設計靈感源自星辰廣場（Place de l'Etoile）的Etoile de Paris 系列項鍊與耳環，從中央主鑽幅散出宛如12 條鑽石大道，與任何風格服裝都能完美搭配；Dior象徵幸運的Étoile des Vents 八芒幸運星珠寶，首次引入 18K 白金設計，提供更豐富的選擇，亦是能融入日常的生活珠寶。





▲模特兒手拿著Boucheron靈感源自星辰廣場的Etoile de Paris系列鑽石項鍊。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron Etoile de Paris系列鑽石項鍊。





▲模特兒佩戴Dior首度以18K白金打造的Étoile des Vents 八芒幸運星珠寶。（圖／Dior提供，以下同）





▲Dior Étoile des Vents 18K白金鑲鑽項鍊，89,500元。

甜蜜珠寶送進心坎裡，LV（Louis Vuitton，路易威登） 讓收禮者心花朵朵開，為Color Blossom珠寶系列新添18K玫瑰金鑲嵌粉紅色珍珠母貝的Monogram花朵圖案鍊墜，珍珠母貝經手工拋光出亮麗光澤，甜美設計很迷人。





▲LV Color Blossom珠寶系列18K玫瑰金鑲粉紅色珍珠母貝項鍊。