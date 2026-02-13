楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

▲楊紫瓊獲頒柏林影展象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，心情難掩激動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊於台灣時間13日出席第76屆柏林影展，獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，成為影展史上第一位獲此殊榮的華人演員。在此光榮時刻，她選穿點綴珠飾與亮片的Armani Privé 2026年春夏系列禮服，搭配她拿下奧斯卡最佳女主角獎時所戴的RICHARD MILLE名錶與MIKIMOTO高級珠寶，氣勢非凡。





▲楊紫瓊身穿Armani Privé 2026年春夏系列禮服搭配MIKIMOTO高級珠寶與RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶錶。（圖／路透社）

63歲的楊紫瓊向來勇於挑戰不同風格造型，此次現身柏林影展，以優雅風格征服紅毯，她佩戴MIKIMOTO寬版珍珠頸鍊與手鍊、碩大著南洋珠鑽戒展現自信美感，再戴上她的幸運物--RICHARD MILLE要價超過4200萬元的RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，此款千萬名錶陪伴她度過許多人生重要時刻。





▲楊紫瓊（左二）與老公Jean Todt（中）在TOD’S米蘭專賣店血拼。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

抵達柏林前，揚紫瓊與老公Jean Todt參加米蘭冬季奧運開幕式並觀賞比賽，離開米蘭前夫婦倆特別到她的愛店TOD’S血拼，足足買了8大袋，她開心高舉戰利品拍照，並向店員們道謝讓她度過愉快時光。





▲楊紫瓊開心提著TOD’S戰利品。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）