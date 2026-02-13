fb ig video search mobile ETtoday

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

>

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊獲頒柏林影展象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，心情難掩激動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊於台灣時間13日出席第76屆柏林影展，獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，成為影展史上第一位獲此殊榮的華人演員。在此光榮時刻，她選穿點綴珠飾與亮片的Armani Privé 2026年春夏系列禮服，搭配她拿下奧斯卡最佳女主角獎時所戴的RICHARD MILLE名錶與MIKIMOTO高級珠寶，氣勢非凡。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊身穿Armani Privé 2026年春夏系列禮服搭配MIKIMOTO高級珠寶與RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶錶。（圖／路透社）

63歲的楊紫瓊向來勇於挑戰不同風格造型，此次現身柏林影展，以優雅風格征服紅毯，她佩戴MIKIMOTO寬版珍珠頸鍊與手鍊、碩大著南洋珠鑽戒展現自信美感，再戴上她的幸運物--RICHARD MILLE要價超過4200萬元的RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，此款千萬名錶陪伴她度過許多人生重要時刻。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖/翻攝IG）

▲楊紫瓊（左二）與老公Jean Todt（中）在TOD’S米蘭專賣店血拼。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

抵達柏林前，揚紫瓊與老公Jean Todt參加米蘭冬季奧運開幕式並觀賞比賽，離開米蘭前夫婦倆特別到她的愛店TOD’S血拼，足足買了8大袋，她開心高舉戰利品拍照，並向店員們道謝讓她度過愉快時光。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖/翻攝IG）

▲楊紫瓊開心提著TOD’S戰利品。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

►劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

►Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

關鍵字：

楊紫瓊, MIKIMOTO, RICHARD MILLE, TOD’S

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

風Luxury／飛鴿傳情書好浪漫　海瑞溫斯頓情人節錶甜蜜蜜

風Luxury／飛鴿傳情書好浪漫　海瑞溫斯頓情人節錶甜蜜蜜

情人節心形首飾造型百變　APM Monaco鏤空造型大氣

情人節心形首飾造型百變　APM Monaco鏤空造型大氣

凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂

凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣 汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭 情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝 Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名 周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫 Jisoo變《寶可夢》最萌伊布　女神卡卡合體胖丁高歌好動聽 汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面