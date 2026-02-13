fb ig video search mobile ETtoday

田馥甄手繪賀年卡有「神錶」相助　CITIZEN繁星光動能錶擄芳心

▲▼Hebe 。（圖／翻攝IG）

▲田馥甄親自畫馬年賀卡，笑稱戴上CITIZEN錶畫起來意外順手。（圖／翻攝hebe_tien_0330 IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手田馥甄（Hebe）自爆近幾年踏上畫賀年卡這條「不歸路」，她自認畫畫笨拙，每年都要面臨畫十二生肖不同動物的考驗而冒冷汗，迎接馬年她再度挑戰，畫了一匹在草原自由開心奔馳的馬兒，正是她神往的場景，有趣的是她不知是否因為戴上代言品牌CITIZEN的新錶，畫起來意外順手，如有神助一般，竟一馬當先交稿，讓親友都能在年前收到她精心挑選的年節禮品與親繪的賀卡，感受她滿滿的心意。

▲▼Hebe 。（圖／翻攝IG）

▲田馥甄戴的CITIZEN光動能「銀河宙光」BM7595-89M腕錶，13,900元。（圖／CITIZEN提供）

田馥甄口中的「神錶」，是CITIZEN以神秘宇宙為靈感的「銀河宙光」BM7595-89M腕錶，具39.2mm率性尺寸，黑色電鍍處理錶殼與錶帶搭配靛藍色面盤展現俐落風格，最吸睛是面盤從中心向外放射點點繁星圖案，為整體設計注入浪漫氣息，成為她近日最愛戴的錶款。

▲▼Hebe 。（圖／翻攝IG）

▲田馥甄展現繪畫天份。（圖／翻攝hebe_tien_0330 IG）

▲▼Hebe 。（圖／翻攝IG）

▲田馥甄送出的禮盒上都有她所繪的賀卡傳達心意。（圖／翻攝hebe_tien_0330 IG）

年前以手繪賀卡向親友表達感激之情外，田馥甄也趁空擋感受日常的美好，尤其享受草莓的香氣和維他命C，順便補充她代言的膠原蛋白，讓她一年四季、由內而外都充滿底氣，時時展現最佳狀態。

▲▼Hebe 。（圖／翻攝IG）

▲田馥甄享受草莓也宣傳她代言的膠原蛋白。（圖／翻攝hebe_tien_0330 IG）

►楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

►朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」

關鍵字：

田馥甄, Hebe, CITIZEN

