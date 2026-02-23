寶格麗天后宮再壯大　杜娃黎波白襯衫混搭珠寶魅力四射

▲寶格麗宣布杜娃黎波成為最新全球品牌代言人。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）華麗代言陣容再壯大，30歲的英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）成為最新全球品牌代言人，從近期她出席公開活動與日常穿搭可見端倪，腕錶、珠寶已悄悄換上品牌標誌性的Serpenti系列作品，而在代言首發形象照中，她以簡約黑裝與白色襯衫造型混搭B.zero1系列與Serpenti Viper系列珠寶，盡顯個性魅力。





▲杜娃黎波以簡約白襯衫搭配寶格麗B.zero1系列與Serpenti Viper系列珠寶。

杜娃黎波是當今樂壇天后級人物，不僅多次獲得葛萊美獎及全英音樂獎肯定，其數位串流作品播放量更已突破數十億次，寶格麗相中其高人氣，簽下她擔任全球品牌代言人，她興奮表示：「能與寶格麗這樣的經典品牌攜手合作，對我而言意義非凡。我很高興能成為這個象徵自信、創意與現代女性魅力的品牌一員。寶格麗的作品總能為整體造型增添畫龍點睛之筆，將整體造型昇華為令人難忘的時刻。」





▲杜娃黎波（右）穿香奈兒訂製鏤空裝搭配寶格麗項鍊，與未婚夫卡倫透納出席柏林影展。（圖／翻攝dualipa IG）

杜娃黎波向來勇於挑戰各種穿搭風格，與時尚圈關係緊密，去年成為香奈兒CHANEL 25包款形象代言人，不僅是秀場常客，重要活動也有品牌全力支持，日前她與未婚夫卡倫透納出席柏林影展，她一襲性感的黑色透視洞洞裝即出自香奈兒的設計，完美展現她的S形曲線。

