亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽

▲亞洲首富千金Isha Ambani Piramal穿印度設計師品牌Abu Jani Sandeep Khosla訂製紗麗。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過3兆台幣的亞洲首富、印度信實工業集團主席穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）一家人的豪奢生活備受矚目，特別是妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）收藏無數巨鑽與頂級寶石，總以華麗至極的造型亮相，她也不藏私，經常出借珠寶讓女兒與媳婦佩戴，日前長女Isha Ambani Piramal即以精緻的訂製紗麗搭配「媽媽牌」祖母綠鑽石套組，展現亞洲首富千金的氣勢。





▲Isha Ambani Piramal的女兒也穿Abu Jani Sandeep Khosla訂製裙裝。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

34歲的Isha Ambani Piramal在外界眼中是人生勝利組代表，她於美國名校耶魯大學取得心理學與南亞研究雙學士學位，並在史丹佛大學取得MBA學位，畢業後返回家族信實工業集團擔任高層，是印度著名的女企業家，2018年她與另一豪門Piramal集團繼承人Anand Piramal結婚，育有一對龍鳳胎。





▲Isha Ambani Piramal佩戴重量級祖母綠巨鑽珠寶，奢華至極。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

日前Isha Ambani Piramal出席活動，與3歲女兒都穿上印度知名設計師品牌Abu Jani Sandeep Khosla訂製的禮服亮相，裙身採用金絲刺繡工法，並鑲嵌大量的珍珠、水晶、紅寶石與祖母綠，相當華美；最驚人的是她所戴的「媽媽牌」珠寶，包括祖母綠鑽石項鍊與層疊的祖母綠手環，主石都超過百克拉，盤髮上的閃亮裝飾也全是頂級美鑽，這份珠寶珍藏不僅代表了昂貴的市場價值，更象徵著從母親傳遞至女兒、從婆婆傳承至兒媳的家族情感聯繫。





▲Isha Ambani Piramal盤髮上的裝飾全是閃亮鑽石。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）