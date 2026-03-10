「貝嫂」愛馬仕包太可愛　毛茸茸泰迪凱莉包巴黎吸睛

▲維多利亞貝克漢走在巴黎街頭背愛馬仕Teddy kelly泰迪凱莉包。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）是時尚圈指標人物，自創同名時尚品牌前，以豐富的巨鑽戒指與愛馬仕（Hermès）包收藏著稱，日前她現身巴黎街頭，身穿駝色高腰長褲搭配紅色針織毛衣，並背著愛馬仕以麂皮與剪羊毛材質打造的稀有Teddy Kelly泰迪凱莉包，既展現了冬日風情，同時在色調上呼應了春季的到來。

維多利亞貝克漢所背的愛馬仕泰迪凱莉包採用棕色麂皮材質，包身邊緣點綴著剪羊毛內襯，鈀金配件的細節提升了這款稀有配件的質感，此珍罕之作是設計師尚保羅高緹耶（Jean Paul Gaultier）擔任愛馬仕創意總監時，於2005年所推出的款式，由近期Y2K趨勢再現2000年代風格，讓愛馬仕當時的包款再度獲得時尚名媛與明星們的矚目。





▲維多利亞貝克漢（右二）於巴黎辦秀，除了長子外其他孩子與老公貝克漢都現身力挺。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

另一亮眼配件，則是維多利亞貝克漢手腕上的PP（Patek Philippe，百達翡麗）Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶，獨特方形錶款配有水平浮雕圖案棕色面盤，其自動上鍊機芯的21K金自動盤亦飾以相同紋理，她不僅日常戴著此款巧克力色系錶款，同名品牌巴黎大秀上也戴此錶謝幕。





▲維多利亞貝克漢戴PP新錶Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶， 2,484,000元。（圖／翻攝PP官網）