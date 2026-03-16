▲ 美容也走無壓力路線！東森自然美頭份新門市主打「先諮詢再護理」。（影片／東森自然美提供）

消費中心／綜合報導

隨著現代人對肌膚保養需求提升，美容護理服務的型態也逐漸改變。過去不少人對美容門市的印象，往往與密集推銷課程畫上等號，但近年也有部分業者開始嘗試不同做法，例如透過諮詢了解顧客需求後，再安排護理節奏，讓保養體驗更加輕鬆。

苗栗頭份近期新開幕的東森自然美頭份東民店，就以「先諮詢、再護理」作為門市服務主軸。顧客到店後不急著推薦課程，而是先了解生活作息、保養習慣與目前在意的膚況，再依需求安排適合的護理方式，希望讓第一次接觸美容護理的人，也能在較沒有壓力的情況下開始保養。

▲店主本身是頭份在地人，返鄉開店不是單純做生意，而是希望在自己熟悉的生活圈裡，打造一個讓人願意走進來、也能安心停留下來的空間 。（圖／東森自然美提供）

門市店主本身是頭份在地人，談起與美容保養的緣分，最早可追溯到青春期時期的膚況困擾。當時在家人的陪伴下接觸護理與基礎保養，也逐漸建立起對肌膚照顧的觀念。多年後選擇回到家鄉開店，希望把自己曾經被照顧過的經驗帶回地方，讓在地民眾也能更容易接觸專業護理服務。

店主表示，現在不少人其實有保養需求，但同時也容易對美容門市產生壓力，因此門市希望打造一個讓人願意走進來、也能安心停留的空間。從整體動線、燈光到服務節奏，都希望讓顧客能先放鬆，再慢慢了解自己的膚況與保養方式。

▲東森自然美欲打造舒適環景，讓保養不再有壓力，打造更貼近日常的安心空間 。（圖／東森自然美提供）

在實際服務過程中，也有顧客因為膚況問題而缺乏自信。店主分享，曾有一名大四學生第一次到店時，因為膚況困擾顯得比較沒有自信，甚至不太敢看鏡子。後續並未急著安排密集療程，而是從日常保養習慣與基礎護理開始調整，再搭配循序漸進的護理建議。幾次回訪後，對方的整體膚況逐漸改善，也更願意面對自己在意的問題。

業者認為，美容保養不只是外在整理，也是一種重新照顧自己的過程，因此門市希望透過較為溫和的服務方式，讓保養成為一種可以慢慢建立的生活習慣。

▲隨著現代人對肌膚保養需求提升，美容護理服務的型態也逐漸改變 。（圖／東森自然美提供）

為迎接新店開幕，門市近期也推出新客體驗與諮詢服務，讓民眾能以較輕鬆的方式了解護理流程。業者表示，希望每一位第一次走進門市的人，都不是帶著壓力來消費，而是帶著想照顧自己的心情，慢慢找到適合自己的保養節奏。

開幕期間也規劃限定體驗課程，例如童妍水光瞬效護理與修護舒敏護理等項目，提供新客以體驗價方式接觸專業護理服務。

開幕活動期間新客享限定課程獨享價(即日起~5/31)：

● 童妍水光瞬效護理 60分鐘 新客體驗價$1,980(原價$3,300)

● NB-1修護舒敏護理課程 90分鐘 新客體驗價$1,280(原價$2,400)



門市資訊

東森自然美 頭份東民店

地址：苗栗縣頭份市東民三街30號

電話：（037）660133