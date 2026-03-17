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「鋼鐵人」綠得徹底　Tiffany石上鳥、Blancpain名錶添亮點

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▲▼ 小勞勃道尼 。（圖／CFP）

▲小勞勃道尼（左）拿出一件內褲調侃演出《舞棍俱樂部》的查寧坦圖，與克里斯伊凡一同頒發奧斯卡最佳原創劇本。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）與「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）於第98屆奧斯卡金像獎典禮合體頒獎，兩人其實藉著服裝色系默默打片《復仇者聯盟：末日崛起》，克里斯伊凡的深藍色正裝呼應美國隊長經典色，小勞勃道尼則是從服裝到珠寶、名錶都是綠色系，讓人聯想到他演的反派「末日博士」，綠色非人人都容易駕馭，但60歲的他就是能穿出優雅又不失俏皮的風格。

▲▼ 小勞勃道尼 。（圖／CFP）

▲小勞勃道尼以綠色正裝搭配綠色系錶款與珠寶出席奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）

小勞勃道尼所穿的綠色正裝出自Valentino的設計，他於外套別上Tiffany＆Co.石上鳥高級珠寶系列鉑金與黃K金鑲嵌主石逾39克拉綠碧璽與鑽石胸針，並佩戴Tiffany Elsa Peretti®黃K金鑲嵌綠色軟玉凸面戒指，每一顆主石都極具份量，襯托他的巨星氣勢。

▲▼ Tiffany Blancpain 。（圖／公關照）

▲小勞勃道尼別著Tiffany 石上鳥胸針，鑲嵌主石逾39克拉綠碧璽與鑽石。（圖／Tiffany提供）

收藏不少名錶的小勞勃道尼，此次為搭配全套綠色造型，選戴瑞士名錶Blancpain黑色陶瓷打造的Bathyscaphe Quantieme Complet Phases de Lune五十噚深潛器全日曆月相腕錶，搭載具72小時動力儲存的6654.P自動機芯，其綠色放射紋面盤呈現全日曆、月相和秒針等功能，為他「綠得徹底」的造型增添亮點。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲小勞勃道尼佩戴Blancpain五十噚深潛器全日曆月相腕錶，836,000元。（圖／翻攝Blancpain官網）

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關鍵字：

鋼鐵人, 小勞勃道尼, Tiffany & Co., Blacpain, 奧斯卡

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