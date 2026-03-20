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風Luxury／LV打造「行走的豪宅」　1.1億元動偶懷錶秀富士山美景

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▲▼ LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲LV Escale au Mont Fuji 懷錶，117,900,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）打造獨一無二的「行走的豪宅」，發表集結三問報時、飛行陀飛輪與複雜的自動機械人偶裝置的Escale au Mont Fuji懷錶，生動再現富士山清晨旭日東昇的靜謐奇景，錶面以日本民間傳說中的守護神惠比壽為主角，這尊由黃金雕琢而成的神祇手持釣竿，乘著木製漁船悠然滑行於水面，船上的Monogram行李箱更會隨著機械運作緩緩開合露出 Monogram 花朵圖案。而畫面環繞著九朵精雕細琢的櫻花，在自動裝置驅動下如隨風輕輕搖曳，精緻裝飾與複雜功能完美結合，身價高達117,900,000元。

▲▼ LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲▼ LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲LV Escale au Mont Fuji 懷錶的面盤運用大明火琺瑯、內填琺瑯、金箔琺瑯及微繪琺瑯。

為在Escale au Mont Fuji懷錶上呈現富士山美景，LV運用大明火琺瑯、內填琺瑯、金箔琺瑯及微繪琺瑯，巧妙捕捉到春日拂曉時分那種朦朧且充滿層次感的天空與粼粼波光；雕刻大師也於面盤展現精湛手藝，精雕出面盤所有活動零件，例如主角惠比壽的鬍鬚、鼻形或甚至是祥和的神情都栩栩如生，而從品牌Monogram發想的立體櫻花也由黃K金悉心雕琢，與枝條的比例與配重都經過仔細考量，才能在機械運作中順暢運動。此外，面盤設計也延伸至錶殼側邊，於錶殼側邊雕刻出波紋圖案。

Escale au Mont Fuji懷錶的正面上演精彩的動偶秀，錶背則顯露LV歷來最複雜的LFT AU14.03手動上鍊機芯，每一處細節皆經精雕細琢，包括發條盒上的渦紋飾紋、橋板上的手工雕刻等，同時顯示時與分。LV特別為此懷錶打造金質錶鍊，更配備由Asnières工坊製作的專屬淡藍色皮革錶盒，以及參考1906 年經典的Motor’s Bag而量身打造一款醫生包造型的珍稀皮革錶袋，讓這件價值上億元的時計傑作得以延續品牌深厚的旅行傳承。

▲▼ LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲LV Escale au Mont Fuji 懷錶搭載具 Jacquemart 機械人偶裝置、三問報時與陀飛輪複雜功能的LFT AU14.03 機芯。

Tiffany & Co. 則透過時計向傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger 致敬，從他創作的Croisillon 琺瑯手環獲得啟發，發表 Enamel系列腕錶鑲鑽面盤外圍環繞著可旋轉的 Tiffany Blue® 金箔琺瑯或白色琺瑯鑲嵌外環，並點綴18K 黃金十字繡圖案，再現Croisillon 琺瑯手環上經典的 18K 黃金十字繡與直線繡紋交錯排列圖案，點出 Jean Schlumberger 出身於法國阿爾薩斯紡織世家的背景。Enamel 腕錶最有趣之處是 Tiffany Blue色調的琺瑯外環上12 枚十字繡圖案對應 12 小時刻度，但這些圖案並非固定，因為會隨著佩戴者的動作自由旋轉，更添賞玩樂趣。

▲▼ LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jean Schlumberger by Tiffany Tiffany Blue® 金箔珐瑯Croisillon手環（右）啟發品牌創作 Enamel系列腕錶。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲彩繪師於Tiffany琺瑯鑽石腕錶上塗覆一層半透明彩色琺瑯。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Tiffany & Co.

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