沒有平衡只有取捨！綁住職業婦女的不只是壓力　還有每次選擇後的不安

文／人物誌

對職業婦女來說，每天總有種時間不夠用的感覺，上班前忙著整理自己和孩子的用品，到公司後開始一整天的行程作業，下班後趕著回家張羅家庭大小事，直到睡前那一刻，都忙得暈頭轉向，無法鬆懈。

工作很重要，家庭又是不可割捨的羈絆，穿梭在不同身分、角色中的我們，如何在繁亂的日常理出生活的節奏，是個必須不斷修正的課題。而事業和工作，真的有辦法平衡嗎？又應該抱持什麼樣的心態，來對應多變的轉折或步調呢？

▲對職業婦女來說每天總有種時間不夠用的感覺。（圖／PhoptAC）

沒有平衡，只有取捨

所謂的平衡，人人心中皆有一把尺，比重要偏向哪一邊，更沒有標準答案。生而為人，我們總會期待所有計畫都能掌握，但往往事與願違，無論是在家庭上的陪伴，抑或是職場上的衝刺，似乎很難處處瞭若指掌。

比方說孩子期待已久的校外教學，剛好和公司一場重要的企劃提案撞期，這時候應該如何抉擇呢？相信，大家都會將各類評估納入考量，也清楚知道，不管偏重哪一方，總有一方必須捨棄，總有一方會失落；此時此刻，平衡就像過於理想化的目標，反倒是必須用取捨，來看待每一次的選擇。

▲（圖／PhoptAC）



做出適合當下的選擇

通常，職業婦女的生活都被切得很瑣碎，不僅只付出給家庭或職場，必要的ME TIME，更是大家所追求的療癒時刻。

而面對每次的選擇，無論是什麼樣的大小事，往往都沒有正確的解答，有的只有最適合當下的安排，雖然很難兩全其美，至少不會在事後感受惋惜。除此之外，許多人在選擇後，會常常倒退思考：「當初不應該那樣！」、「如果這樣做就好了！」說穿了，這些質疑便是庸人自擾，可以盡力補救傷害，但千萬不要受困其中。

▲（圖／PhoptAC）



對錯往往都在一念間

綜觀上述論點，職業婦女們為了保持平衡，往往會針對沒有標準答案的對錯過於糾結。

事實上，在家庭和職場碰到的所有問題，不同的人就會有不同的處理方式，當然更沒有對錯之分，即便有，那也只是一瞬間的感受而已，假如過分苛求、責怪自己，對身旁的人和個人身心狀態都沒有實質上的幫助，需要練習消化與排解。

職場、家庭，佔據我們人生中大部分的日常，因為它們的存在，構築了每個階段的人生歷練與樣態，成就出形形色色的你我。願你我都能在忙亂不堪的生活中，取捨出適合的選擇，再來追求那份得來不易的平衡。

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