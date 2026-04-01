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周興哲與邵雨薇著迷Onitsuka Tiger黃！「全新概念店」人氣鞋款、香水登場

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記者鮑璿安／台北報導

日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 鬼塚虎正式於台北微風南山打造全新概念店，以標誌性的「Tiger Yellow」亮黃色為視覺核心，讓人感受到強烈的品牌識別度。此次開幕更邀來周興哲與邵雨薇同台現身，兩人繼合體演出台版《梨泰院Class》累積了極佳的默契，這次是活動上首合作，也搶先公開自己的心儀單品。

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲周興哲（右）以黑色騎士皮衣外套搭配寬鬆長褲、 邵雨薇則展現截然不同的甜酷混搭風格，以藍色背心搭配紫色刺繡短裙 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

周興哲此次選擇以黑色騎士皮衣外套搭配寬鬆長褲，整體輪廓俐落又帶點率性。他分享，其實皮衣不一定厚重難穿，「這件穿起來很舒服，版型也很挺，看起來很壯，可以在正式與休閒之間自由切換。」腳上的棕色流蘇鞋棕色 MEXICO 66 FRINGE成為亮點，復古細節隨步伐擺動，讓造型多了層次與動態感。邵雨薇則展現截然不同的甜酷混搭風格，以藍色背心搭配紫色刺繡短裙，她笑說這次造型「很可愛又有一點個性」，她也提到，西裝外套一直是自己的穿搭關鍵單品，是這次最想帶走的單品之一。

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 。（圖／品牌提供）

▲（依序）女款墨藍色單排釦西裝外套；棕色 MEXICO 66 FRINGE；粉色 LAPLUNG 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger 鬼塚虎台北微風南山店是日本以外的亞洲首間概念店，該店亦為全台首間引進米蘭時裝秀系列商品之專門店，因此除了鞋履，也帶來許多設計感強烈的正裝西裝外套以及異材質混搭的服飾，以「都市奇想（Urban Fantasy）」為主題，展現街頭與時尚互融的面貌。

本季鞋履主打復古輪廓再進化，像是以經典越野鞋為靈感的 LAPLUNG，以多層次鞋面結構與雙鞋舌設計打造更具份量感的造型，同時搭載高機能鞋底提升舒適度，兼顧潮流與實穿性。品牌首款香水「Wearing Quiet Radiance 沐光之境」也同步回歸，以光的意象為靈感，將香氣與視覺設計結合，從鞋履、服裝到嗅覺體驗，完整展現品牌對於「新奢華」的多面向詮釋。

同場加映

Polo Ralph Lauren 於 台北 101 購物中心限時打造 Polo Play 春夏限定快閃店，率先帶來 2026 春夏系列多款全新包型與限定單品。本季包款以鮮明色彩與簡約結構為設計核心，其中迷你桶包為區域限定包款，以 Polo Sport 球體造型為靈感打造圓潤桶形輪廓，搭配磁吸式包蓋與可手提、肩背的多種背法，推出水母藍、青檸黃、金絲雀黃與棉花糖粉等清新色調，並於台北 101 快閃店獨家販售。

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鬼塚虎, 概念店, 周興哲, 邵雨薇, 微風南山

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