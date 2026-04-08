2026春夏10款專櫃、開架粉底推薦　服貼持久上妝技巧＋適合膚質一次看

文／美人圈

2026年的底妝趨勢，已經從「高遮瑕」轉向「輕透、水感又持久」的自然光澤，只要掌握妝前加強保濕、薄層多次疊擦、T區輕定妝等技巧，即使是光澤款的粉底也可以做到整天服貼不浮粉！這次一起看看光澤粉底怎麼上妝更服貼持久？另外加碼推薦10款2026專櫃、開架粉底新品＋適合膚質分析，一次找到最適合自己的命定底妝！

粉底「更服貼持久」上妝技巧：分區上妝，妝效更自然服貼

對於乾得快的持妝型粉底，分區上妝是關鍵。可以先從臉部中央像是額頭、鼻翼、下巴等處著手，用指腹將粉底推勻、立即拍開，讓粉底不會來不及延展就乾掉。臉周輪廓線、眼周這些容易卡粉的細節處，則只需用餘粉輕帶過，讓底妝自然過渡、不厚重，看起來更修飾輪廓又有透氣感。

▲持妝型粉底分區上妝是關鍵。（圖／IG@luna_makeup_official）

粉底「更服貼持久」上妝技巧：先抹開再輕拍，妝感薄透不卡紋

不論是氣墊還是持妝型粉底，用粉撲時建議先「平抹再拍開」，這類似粉底刮刀或一字型刷的原理，能讓粉底先鋪平再拍勻，妝效更均勻服貼也不易堆積。後續針對瑕疵區域再局部疊上一層，就能兼顧遮瑕與薄透感，整體底妝更自然，也能柔焦肌膚紋理。

▲用粉撲時建議先平抹再拍開。（圖／IG@espoir_makeup）

粉底「更服貼持久」上妝技巧：先噴定妝噴霧，再壓蜜粉更持久

想讓底妝真的鎖住一整天不暗沉，建議先用定妝噴霧幫底妝成膜，等乾後再輕壓蜜粉。這樣的雙重定妝，不僅更穩妝，也能降低粉感。完妝後可再以Z字型遠距離噴灑一次定妝噴霧，加強鎖妝效果。對於油肌來說，還可以加碼在T字、鼻翼等易出油區域薄壓一層蜜粉，三重定妝後，底妝更持久、透氣又服貼。

▲先用定妝噴霧幫底妝成膜。（圖／IG@toocoolforschool_official）

2026春夏粉底推薦1：DIOR 迪奧 超完美持久柔光粉底液

適合膚質：混合肌、一般肌、乾肌

網友評價：遮瑕度高但妝感很精緻，夏天也不容易脫妝，是很多人會回購的持妝型粉底。

DIOR經典超完美持久粉底全新升級，一次推出柔光與柔霧兩種妝效！配方加入玻尿酸、菸鹼醯胺與胜肽複合物，升級後更加入多重珍稀花萃保養成分，柔光款額外添加朱槿花萃提升光澤感，打造透亮水光肌，妝效更細膩柔焦，肌膚看起來更澎潤、平滑且透亮。粉底質地像奶油般柔滑好推，全新專利持色科技，即使在高溫潮濕環境中，也能維持長時間不暗沉、不沾染的精緻妝感，加上SPF50 PA+++防曬係數，兼顧持妝與防護。

▲DIOR 迪奧 超完美持久柔光粉底液，30ml／NT$2,700。（圖／BEAUTY美人圈）

2026春夏粉底推薦2：YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露 粉光瓶

適合膚質：乾肌、混合肌、油肌皆適用

網友評價：具有遮瑕的同時卻像沒上妝，細膩高級的光澤感讓臉看起來很乾淨！

YSL粉光瓶完美詮釋高遮瑕也能輕盈的底妝哲學。粉底露質地水潤如精華，上臉即融膚貼合，不需反覆推勻就很服貼，妝效是乾淨透亮的裸光感，不油亮厚重，毛孔與細紋被自然柔焦修飾，整體肌膚更顯明亮有彈性，長時間持妝也不暗沉、不浮粉，出油後更帶出漂亮的奶油光，讓人誤以為天生皮膚就那麼好。

▲YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露，25ml／NT$2,700。（圖／BEAUTY美人圈）

2026春夏粉底推薦3：資生堂 超聚光活膚精華粉底

適合膚質：乾肌、混合肌、熟齡肌

網友評價：越上妝越亮，像肌膚自帶膨潤光感，保養兼具上妝

資生堂首款撫紋型粉底，採用精華裹妝科技，內含菸鹼醯胺B3與酵母精萃，讓上妝同時保養！粉底質地舒適如精華液，遮瑕度剛好，建議先用粉底刮棒平鋪，再用海綿或刷具均勻刷開，粉底貼合肌膚同時展現光澤感。上妝後膚質看起來健康有光、毛孔瑕疵柔焦隱形，尤其適合喜歡養膚型底妝的人。

▲資生堂 超聚光活膚精華粉底，30ml／NT$2,200。（圖／資生堂）

2026春夏粉底推薦4：TOM FORD 立體光影奢華水光粉底液

適合膚質：乾肌、混合肌

網友評價：臉像打了燈，水光透亮的高級感太驚人

TOM FORD奢華水光粉底液以高級訂製概念打造立體透亮妝效，粉底加入曇花萃取、百香果油、咖啡因、玫瑰與茉莉花精華，上妝同時養膚、提亮膚色，柔光粉末能精準捕捉光線，讓臉部輪廓更立體，膚質細緻宛如自體發光。質地輕盈不黏膩，整體妝感像是帶有微霧光的水潤肌，高級又自然。

▲TOM FORD 立體光影奢華水光粉底液，30ml／NT$3,350。（圖／BEAUTY美人圈）

2026春夏粉底推薦5：雅詩蘭黛 粉持久極致完美持妝粉底

適合膚質：油肌、混合肌、熟齡肌

網友評價：遮瑕力強卻不厚重，長時間帶妝也不暗沉。

雅詩蘭黛經典粉持久熱賣近30年，全新升級版將持妝時間延長至36小時，具備抗水、防汗與耐熱抗濕效果，在悶熱氣候中依然能維持穩定妝感。配方加入智能油水平衡系統，並結合深海褐藻、菸鹼醯胺與玻尿酸，控油同時維持保濕，長時間帶妝也不易乾裂卡粉。高遮瑕度能修飾痘疤、毛孔與膚色不均，妝感依然輕盈服貼，不易有厚重粉感。

▲雅詩蘭黛 粉持久極致完美持妝粉底，30ml／NT$2,400。（圖／雅詩蘭黛）

2026春夏粉底推薦6：ADDICTION 完美柔霧耀顏粉凝霜

適合膚質：混合肌、油肌、一般肌

網友評價：霧面中帶一點光澤感，妝感像拋光過的肌膚，非常細緻。

ADDICTION這款完美柔霧耀顏粉凝霜主打拋光半霧光妝感，添加多重植物精華油，包括角鯊烷與多種植萃保養成分，能幫助維持肌膚保濕與清爽平衡。質地柔滑好推，上臉後能快速修飾毛孔與膚色不均，同時保有自然光澤感，不會出現過度乾燥的霧面妝感。配方底妝設計具備防水、防汗與抗皮脂效果，長時間持妝仍能維持乾淨妝感，並可協助減少空氣微粒附著於肌膚表面。

▲ADDICTION 完美柔霧耀顏粉凝霜，30ml／NT$1,650。（圖／ADDICTION）

2026春夏粉底推薦7：1028 濾鏡光恆久輕粉底

適合膚質：乾肌、混合偏乾肌

網友評價：高級柔霧濾鏡光真的有感，薄透卻能修飾毛孔瑕疵

1028濾鏡光粉底質地水潤輕盈，上臉後延展性極佳，一抹即可推勻出柔霧光妝感。添加維他命B3、B5、B6與玻尿酸等4重養膚成分，妝感偏柔霧奶油感，遮瑕力中上，能修飾泛紅與毛孔，不厚重、不浮粉，乾肌也能輕鬆駕馭、且不易暗沉。不過如果是在炎熱天氣下使用，建議搭配蜜粉定妝會更持久。

▲1028 濾鏡光恆久輕粉底，30g／NT$450。（圖／1028）

2026春夏粉底推薦8：MAYBELLINE 媚比琳 裸霧光持久水粉底 小方胖粉底

適合膚質：混合肌、油肌

網友評價：粉質細、服貼又輕盈，出油後更像奶油肌！

媚比琳小方胖粉底以水潤質地著稱，上臉滑順服貼，能打造細緻的珍珠霧光妝感。粉體細緻不厚重，即使疊加遮瑕也不容易卡粉。添加多重保濕成分，乾肌冬天使用也不顯乾，油肌出油後反而更有光澤感。妝感屬於輕盈裸霧光澤型，修飾度自然、膚觸柔滑，是通勤族、學生族都愛的日常粉底液。

▲MAYBELLINE 媚比琳 裸霧光持久水粉底，35ml／NT$569。（圖／MAYBELLINE 媚比琳）

2026春夏粉底推薦9：MAQuillAGE 心機彩粧 水蜜光精華無瑕粉底 牛奶粉底

適合膚質：乾肌、敏感肌、混合偏乾肌

網友評價：質地像是精華液，保濕感超強，而且底妝越夜越美！

心機彩粧的牛奶粉底運用專利精華裹妝科技，讓粉底液擁有像精華液般的潤澤延展性。質地輕盈水感，上臉服貼不厚重，妝感細緻有光澤，上妝同時修護肌膚，中高遮瑕度能修飾毛孔與痘疤，同時保留透亮感，即使長時間帶妝也不易黯沉、浮粉，是乾肌與熟齡肌都讚不絕口的高保濕粉底。

▲MAQuillAGE 心機彩粧 水蜜光精華無瑕粉底 牛奶粉底，24ml／NT$1,200。（圖／MAQuillAGE 心機彩粧）

2026春夏粉底推薦10：glow 奶油柔霧光粉霜

適合膚質：中性肌、乾肌、混合肌

網友評價：是韓劇女主角的自然柔光肌，粉底質地水潤、推開很服貼

邊佑錫愛用款！這款glow粉霜添加保養級保濕成分，延展性極佳，一抹服貼。無需挑色號的設計，能自然貼合膚色並修飾暗沉，妝感介於BB霜與粉底間，輕薄卻能修飾膚色不均，呈現帶透明感的柔霧光肌。整體效果像開了柔焦濾鏡般自然好氣色，是追求素顏感妝容的首選。

▲glow 奶油柔霧光粉霜，30ml／NT$770。（圖／glow）

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