風Luxury／Tiffany座鐘鑽石鳥兒在鳴唱　玻璃盒設計秀精巧內在

▲Tiffany發表Time Objects系列Singing Bird on a Clock座鐘。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.積極進軍頂級製錶市場，近日再獻驚喜，攜手創立於1865年的瑞士機械音樂盒名家Reuge，創作全球限量25件的Singing Bird on a Clock座鐘，將傳奇設計師尚史隆伯傑於1965年創作的經典「石上鳥」胸針，轉化為具備機械鳴鳥裝置的藝術時計，座鐘頂部則由18K 黃金打造放射狀巢座，供鑲鑽小鳥優雅棲息。當側邊按鈕啟動，小鳥便會伴隨清脆的鳴叫聲展現轉動、張嘴與振翅等細膩動作。





▲Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘鳴鳥每日於下午5時自動鳴唱，呼應紐約第五大道旗艦店（The Landmark）的地址。

這種起源於18世紀的鳴鳥自動技術，原理如同微型管風琴，透過風箱與管道系統精密控制氣流，使機械鳥能發出宛如真實鳥鳴的旋律。Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘除了啟動按鈕後小鳥會運作，其鳴鳥裝置設定於每日下午5時會自動啟動鳴唱，致敬品牌位於紐約第五大道的旗艦店地址，每回啟動時，小鳥將演奏超過10秒的旋律，最多可連續啟動8次，即需透過拉桿重新上鍊；時計機芯則採獨立手動上鍊系統，滿鍊狀態下約有8天動力儲存。





▲工匠悉心製作Tiffany座鐘主角小鳥。

Tiffany座鐘採透明拋光玻璃盒設計，時間顯示盤位於玻璃盒正面，精密機芯的律動亦清晰可見，座鐘四角採用鈦金屬支柱並點綴18K金與圓形明亮式切割鑽石，主角小鳥由28個輕盈鈦金屬零組件構成，頭部與軀幹鑲滿璀璨鑽石，並以紅寶石點亮雙眼，光是錶殼與鳥身的寶石鑲嵌工序就需耗時約130小時。此外，透明盒內還能看見包覆著品牌標誌性Tiffany Blue皮革的風箱組件，展現極致的視覺美感。





▲LV Tambour Taiko Arty Automata白K金 錶，16,050,000元。（圖／LV提供，以下同）

LV（Louis Vuitton，路易威登）也將自動機械裝置發揮地淋漓盡致，新款Tambour Taiko Arty Automata 腕錶以內填琺瑯工藝展現明亮歡樂場景，按下8時位置按把，4枚 Monogram 花朵在底座開始旋轉，花朵的旋轉方向交替變換，一旁的湛藍虹膜轉動環顧四周，粉紅糖果色的愛心則左右搖晃彷彿試圖掙脫牙齒，最有趣是陀飛輪旁的「LOVE」字樣玩變身，「L」字樣向左擺動露出隱藏於其下的「M」字樣，瞬間變成「MOVE」！7個動態元件配上一分鐘陀飛輪，動感設計吸睛度百分百。





▲LV Tambour Taiko Arty Automata腕錶搭載的LFT AU05.01 機芯自動盤，延續面盤上的歡愉場景。