自製3種簡單「生薑」飲料　除了內服禦寒外用還能消水腫

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「薑」自古以來就是民間常用的天然食材，不僅可以拿來當做菜餚佐料，去腥、提味，更有養生的效果，不管是內服還是外用，都是有見證的療效的，尤其是到了冬天，女性會比男性更容易手腳冰冷、身體發寒，這邊就教大家在家裡做簡單的生薑飲料，能禦寒對子宮也好，另外用生薑水泡腳也有意想不到的功用喔～

＃薑茶＋檸檬

天氣冷身體裡面容易累積寒氣，久了就會容易感冒、身體不好，不只是女生，男生也可以喝，薑茶可以祛寒、健胃、養顏、預防凍瘡還能改善血液循環。

如果覺得薑茶口味太辛辣，又不想加太多黑糖，在煮好的薑茶中加入檸檬是很常見的調味方法～除了多點清香還有美白功用，也可以先將檸檬片與薑片加入砂糖醃漬，要喝時再直接加入熱水即可。

＃薑蜜茶（＋檸檬）

除了檸檬之外，蜂蜜與薑茶也是絕配的組合，做法非常簡單，只要把切片的薑裹上蜂蜜（也可加檸檬片一起），放置一個晚上後待味道融合，直接挖取適量到杯中沖泡熱水就完成了！上頭再灑一點黑糖更完美～

＃薑可可

一直不敢嘗試生薑飲料的人，從薑可可入門是最適合的了！先用熱水把可可粉泡開之後再加入現磨的薑汁，比例都可以按各人喜好調整，甜甜辣辣的口感，讓喉嚨熱熱的又不會燒，暖身的效果超好，喜歡喝甜的人還可以加上棉花糖。

＃外用撇步：生薑水泡腳

薑除了用吃的還能用泡的！用生薑水泡腳可是許多女星的秘方呢，像是張嘉倪、迪麗熱巴都有用生薑水泡腳的習慣，手腳通常都是最冰冷又難保暖的部位，加入了生薑的水不僅讓暖身更快速，還有消水腫的功效喔！與其他藥草一起搭配例如艾草等等，有更好的效果～

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