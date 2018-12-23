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6種圍巾造型圍法保暖又有型　輕鬆駕馭冬季時尚

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▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

等了好久，嚴寒的天氣總算來臨了！恰逢聖誕節、跨年等時下最熱門的歡樂節慶，大家是否渾身是勁，準備好要穿得美美的出門呢？當然，除了要漂亮之外，也要特別注意保暖，以免感冒可就得不償失囉！以下是編輯為大家整理的 6 種圍巾造型圍法，針對不同材質，展現各種不同的風采，豐富了冬季的時尚穿搭！

大領巾式圍法

▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

這種圍法是將結綁在後面，讓大部分的圍巾呈現在正面，第一眼的感覺就很「冬天」！利用各種不同的打法，營造出層次大方、俐落的感覺，通常選擇厚度夠、長度較長的圍巾，效果會更好！

平衡結式圍法

▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

第 2 種平衡結式圍法比較常見，先將圍巾在脖子上繞一圈後打一個結，再將兩端往前方的空隙中穿過，十分簡單。這種圍法不論穿著大衣或是單穿一件長版洋裝，再配上一雙靴子就很好看囉！

披肩式圍法

▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

想要將圍巾當成披肩來使用，首先要先找到一條長度足夠的圍巾，接著直接將兩側來到前面，再用皮帶繫住，就好像穿了一件層次感十足的衣服一樣，不僅非常有造型和層次感，又兼具保暖的效果呢！

小領結式圍法

▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

如果比較喜歡小條一點、長度較短的圍巾或緞面絲巾的話，則可以簡單地在脖子上綁個小領結。當天氣比較沒有那麼寒冷的時候，繫一條短短的小絲巾在脖子上，配上一件襯衫、 V 領上衣或是長版毛衣等單品，看起來就非常率性有型。

尾端造型圍法

▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

將圍巾掛在脖子上，再將兩側的底部直接簡單綁上一個結或蝴蝶結，也可以用別針任意地別在想要的位置，立刻展現出柔和的知性美，有別於一般圍巾的圍法，大家可以試試看喔！

往後綁造型圍法

▲6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚。（圖／女子學提供）

當然，如果想來點不一樣的，可以試著將圍巾往後綁試試看！這種圍法就很適合穿著一字領、斜肩等露肩造型來搭配，然後再把頭髮綁起來，人人都是「背影殺手」！不過要記得，想以此款圍巾造型做搭配時，可別選在天氣太冷的時候，以免著涼可就不好囉。

圍圍巾真的是一門很有趣的學問，針對不同的材質、花色、長度，再加上不同的綁法，隨即就能展現出不一樣的樣貌，為原本單調的冬天增添了一份風采。改天出門的時候，記得戴上一條圍巾試試，也許會有意想不到的新發現喔！

copyright by share99

延伸閱讀：

秋季必備時尚單品！5 個創意「絲巾搭配」提案

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 圍巾, 圍法, 方法, 造型, 搭配, 材質, 穿搭, 時尚
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