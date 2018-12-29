是戀愛的滋味！　日推特正夯「草莓沙瓦＋果實冰球」新吃法

▲這杯飲品被網友譽為「神仙的飲料」！（圖／翻攝自BuzzFeedJapan Twitter）



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每到冬天就是草莓季，各式各樣的甜點、食品陸續推出，相信吃貨們都要按捺不住了！而日本網友最近流行起草莓沙瓦＋果實冰球的新吃法，又酸又甜的口感，堪稱是「戀愛的滋味」，加上拍起來還超夢幻，快點來試試看吧！

▲日本推特正流行「草莓沙瓦＋果實冰球」的新吃法。（圖／翻攝自www.suntory.co.jp、www.glico.com）

首先要準備一包日本格力高於12月3日推出期間限定的「草莓果實冰球」，適量倒進玻璃杯裡。接著打開日本三得利旗下「ほろよい微醉」（HOROYOI）於冬季推出的限定口味「草莓沙瓦」，光是視覺上來看就令人食指大動。

▲少女心爆棚啦～～～（圖／翻攝自BuzzFeedJapan Twitter）

有日本網站照著「開箱」體驗，先吃下甜甜的草莓冰球後，表示「超級美味」！甚至將果實冰球攪碎、跟碳酸酒結合後，濃郁又微醺的口感，成為跟草莓奶昔不跟上下的神奇飲品，大讚是「年度第一名」！

▲日推特網友直呼「很美味」！（圖／翻攝自/yuisama_81 Twitter）

草莓沙瓦口味的碳酸酒，其實台灣曾於2018年初推出過，現在日本網友加入果實冰球，成為推特超夯新吃法。許多人看了都大流口水：「好想喝喝看」、「感覺喝完的呼吸都是草莓味的」、「什麼神仙飲料！」

▲日本「ほろよい微醉」還將推出新口味，持續帶給大家味蕾新驚喜。（圖／翻攝自www.suntory.co.jp）

而日本還將於2019年1月15日推出「白桃橘子沙瓦」口味，近期要去玩的人記得試試看。

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