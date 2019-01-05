女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！　2019別再剪了

▲猜猜看女生最喜歡與最討厭的髮型是哪種？（圖／翻攝自skawngur、holyhaein IG）

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明明自己個性健談又風趣，但不知道為何總不受女生歡迎嗎？或許是因為是「髮型」害的！日本美容網站曾針對294名18~56歲的女性做過調查，選出最喜歡的男生髮型排名，而最討厭的3款髮型，奉勸你2019年真的不要再剪了！

《女生最喜歡的男生髮型Top 3》

▲若男同事是這種髮型，是不是很想聊兩句呢？（圖／翻攝自www.beauty-box.jp）

1.短瀏海俐落短髮

獲得3.71高分（總分為5分）的冠軍髮型，是帶有短瀏海的短髮，不短也不長的髮型，讓女生有耳目一新又真誠的感受，許多人都表示：「讓我印象深刻」，能維持這樣的髮型，代表你愛乾淨，不論是哪種工作環境、場合都得宜。

▲這髮型好清爽啊～（圖／翻攝自www.cosmicpub.com）



2.清爽短髮

這個髮型深受25以下的女生喜歡，把瀏海稍微上抓，看起來就有清爽、有精神的感覺。若想要多點「男人味」，可以配上一點鬍渣，被人認為是「老公最理想髮型。」

▲短短的很有精神！（圖／翻攝自www.beauty-box.jp）

3.幹練莫西干髮型

兩旁剃短、中間頭髮上翹的莫西干髮型（Mohican），最適合商務人士，也是一般人都可以接受的髮型，傳遞出幹練形象與清新風格，被認為是年輕人、新鮮人的最佳髮型，但要注意自己的臉型是否適合。

《女生最討厭的男生髮型Top 3》

▲女生討厭濕髮感。（圖／翻攝自www.beauty-box.jp）

1.短捲髮

將捲髮往後梳的髮型，被62%女生選為最討厭髮型！因為女生講究「自然感」，這髮型會給人「需要很多時間造型」、「假髮」、「頭髮濕濕的」的印象，對於時尚、髮型師來說很OK，但對於在普通上班族來說就太超過。

▲左邊的傑尼斯系髮型，容易聯想起明星藝人；右邊是最被討厭的油頭。（圖／翻攝自mens-medium.stylistdirectory.jp、www.beauty-box.jp）

2.傑尼斯系髮型

被67.9%選為最討厭髮型的，是日本傑尼斯男星超常見的「不對稱髮型」，從斜斜的瀏海、長髮尾等，會給人骯髒的感受。許多網友連言：「滿自戀」、「像屁孩」、「不適合上班族」。

3.油頭

沒想到吧！80.9%日本女生最討厭的就是「三七分油頭」，使用過多造型產品的結果，會讓她們覺得很假、很臭。雖然是時下最夯髮型，但似乎不適合商務人士、上班族，看起來更像藝人或美髮產業相關。

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