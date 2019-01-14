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敷面膜也要挑選良辰吉時　4個時間敷小心變爛臉

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、PEXELS

敷面膜不但可以拿來急救膚況，也是女孩們定期保養的程序之一，但是你們知道敷面膜也是要看良辰吉時的嗎？如果在錯的時間、用錯的方法敷面膜的話，不僅不能修護肌膚還有可能讓問題更惡化喔！尤其是許多女生都喜歡在洗澡或是泡澡的時候把握時間敷面膜，更是萬萬不可啊！

▲敷面膜時辰。（圖／翻攝自PEXELS）

《吉時》

＃晚上10點

晚間大約9～10點之間，肌膚累積了一整天的疲勞，容易暗沉、乾燥，也會更顯斑紋，此時正是肌膚進行新陳代謝的時機，所以這時給肌膚來上一片面膜，滿滿的保濕就能順利吸收，而且敷完最好是直接睡覺，畢竟睡覺才是美麗的關鍵，隔天醒來臉會超嫩。

▲敷面膜時辰。（圖／翻攝自PEXELS）

＃早晨敷眼膜

很多女生早上起來都會有眼睛水腫的困擾，大約七、八點準備出門上班上課前，可以敷一片面膜或是眼膜，幫助皮膚表面的血液循環，也能達到醒膚的效果，後續上妝也會特別貼妝。

▲敷面膜時辰。（圖／翻攝自PEXELS）

＃中午美白

若是白天沒有課，或是假日不需上班，中午就會是敷「美白」面膜的大好時刻！在還沒出門受到紫外線的侵害時，就先補充維他命C，去除黑色素、防止黑斑的產生。

《凶時》

＃洗澡時不可敷面膜

洗澡時臉部的毛孔會打開，準備排除堆積的老廢角質與髒污，如果讓面膜把通道給堵住了，不但髒汙出不來，營養也進不去，更可能造成毛孔堵塞發炎。

▲敷面膜時辰。（圖／翻攝自PEXELS）

＃熬夜時不可敷面膜

熬夜對很多人來說是習以為常的事，常常很晚才洗澡、清潔，但是要記得差不多凌晨12點～1點的時候，身體會分泌褪黑激素，這個時間敷面膜可能會影響到皮膚自然的修護機制。

▲敷面膜時辰。（圖／翻攝自PEXELS）

＃臉上有傷口、痘痘時不可敷面膜

臉上長痘痘時千萬不要急著想狂敷一堆面膜，當臉上有狀況甚至是傷口的時候，更要簡化保養的程序，保持清爽，面膜裡有些含有功效的成分，也容易引起傷口刺激、敏感。

＃感到特別累的時候不可敷面膜

當身體很疲累，肌膚也是會跟著疲倦的，「再累都要敷一張面膜」的觀念是錯的！疲憊狀態下的皮膚容易有許多問題，變得脆弱，遇上太營養的養分反而會成為負擔。

▲敷面膜時辰。（圖／翻攝自PEXELS）

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關鍵字：

保養, 美容, 面膜, 敷面膜
fashion.net

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