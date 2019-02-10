9件事證明你已經初老了　想要結婚很難、懷念起大學時光

▲還記得上學的時候，總想著26～28歲要結婚，如今都過了，連個對象都沒著落。（圖／翻攝電影小時代）



編輯／Ann

25歲的你，出了學校的大門，進入社會大學，工作了兩三年，這才意識到「小時候」的想法有多天真可愛，曾經想要28歲與相愛的人結婚，共組自己的家庭，但25歲才發現，原來想要28歲結婚，真的只是一個「夢想」，處在現代社會，有多少人可以在這個年紀結婚呢！？

脫離了鼓勵你勇敢做夢的學校後，才發現「成為大人」不得不面對的許多殘酷真相。為什麼爸媽每天都要「來一杯」？為什麼「相親」這個詞還是存在？為什麼總是聽到「學生比上班族輕鬆」的話？直到現在，你才知道原來「人生真的很難」！以下9件事，就是提醒你時光匆匆，你也老了的關鍵。

【1】「相親」存在之必要性

出了社會，要認識新朋友不容易，更別說認識一個可以交往的對象了。

▲出社會後，身邊只有老朋友，要認識新的對象，談何容易？（圖／翻攝容祖兒微博）



【2】28歲結婚原來是件難事

還記得小學時，總夢想26～28歲要結婚。看看自己，連個對象都沒有，更別提28歲結婚了！有穩定對象的，薪水也不夠兩人一起生活，結婚想都別想，還不如努力賺錢更實際。

【3】存到人生中第一個100萬可能要10年

看談話性節目的嘉賓聊人生「第一桶金」的故事，曾以為存到100萬沒什麼，實際賺錢後，才發現要存到100萬，可能要每天吃醬油飯吧！

▲存到第一個100萬，原來這麼難～（圖／翻攝電影小時代）



【4】星期天晚上不想出門

很需要體力面對職場上的各種「轟炸」，平日晚上下班回家都要9點了，根本不想與朋友約會；周日晚上要儲存一整周的精力，有各種約會都要思考很久，變得不想出門。

【5】獨處變得非常重要

開始上班後，「自己的時間」變得非常少，因此若有時間一個人獨處，反而變成生活中相當可貴的事情。與自己對話，才構成生活日常。

【6】「酒精」成了日常必需

以前不懂為什麼爸媽一回家，都必須馬上來一杯；現在才懂，上班讓人生變得很難，小酌一杯放鬆一下，反而能梳理自己緊繃的神經。

▲小時候不懂「酒精」的美好，長大之後才知道，小酌放鬆一下挺不錯。（圖／翻攝謝欣穎IG）



【7】極度需要出國旅行

用自己的錢出國看世界，擴大自己的視野，也出國「逃離」現實世界，5天以上的時間手機關機，所有跟工作有關的事情都掰掰。淨空自己重新歸0，更有勇氣面對人生很難的現實。

▲出國旅行放空，成了每年必做的事情。（圖／翻攝阿Sa微博）



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【8】買名牌包之於生活的重要性

辛苦賺錢，一定要對自己好一點。以前不懂為什麼要買一個要萬元以上的名牌包，現在才懂了，那是辛苦賺錢的慰藉，也是對自己的犒賞。

▲買名牌包犒賞自己一年的辛苦，是對自己好的方式之一。（圖／翻攝蔡依林IG）



【9】懷念起大學時光

曾經覺得沒什麼的大學時光，突然變得閃閃發光，記憶裡的自己跟好友們，對未來有著美好的憧憬、勇氣與野心。在職場久了，回憶起當時後的我們，是多麼的有魅力。

▲開始懷念大學時期的美好。（圖／翻攝電影那些年我們一起追的女孩）

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