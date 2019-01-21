許瑋甯開深V放送美胸　結實腹肌讓網友暴動了！　

▲許瑋甯夏威夷度假曬美照，超辣身材讓粉絲大吃冰淇淋。（圖／翻攝instagram@anno8o7，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

打破之前的秘婚懷孕傳言，許瑋甯大動作證明她「沒有懷孕」，日前和朋友到夏威夷度假，在IG放送美照，深V小背心讓美麗胸型一覽無遺，中空裝露出結實腹肌，讓網友大喊這樣的身材不科學！

▲擁有堪稱完美比例的好身材。

許瑋甯臉蛋精緻，又有著健康性感身材，她常在IG上和大家分享她的運動菜單，大方炫腹露出結實馬甲線，女生能練出那麼美的腰部線條，真是不簡單。

▲不間斷的運動 ，練就一身健美身材。

她的好身材全靠毅力，她曾說運動就是和自己挑戰，贏過自己就很有成就感，最新照片笑稱自己是小筋肉人，還搞笑寫著：老闆來一碗半筋半肉，超強腹肌連Jolin都跳出來大讚她的身材。

▲伸展預防即將形成的肌肉，這個步驟非常重要。

而這樣勻稱的體態不只是運動，她表示每次運動完都會花很多時間做肌肉伸展，必須要讓預備長肌肉的地方冷靜，才能讓腿部的肌肉肌消失，柔軟和伸展非常重要，除此之外，瑜珈和泡澡也是他維持身材的方式。

▲自製美味餐點，連飲食習慣都很健康呢！

因為維持運動好習慣，飲食不會特別忌口，反而會按照比例進食，每餐都會吃到7分飽，但不運動的日子，遵守早餐9分飽、午餐6分飽、晚餐2分飽。另外許瑋甯還分享她的運動前餐是一杯牛奶+蘋果、或是一杯麥片＋牛奶＋一個奇異果，真的好健康啊！

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