針對臀腿4招高效減脂運動　過年少打一圈麻將多減一圈肥肉

每到冬天總是忍不住一直吃，尤其是過年連假，不知不覺就胖了三公斤。如果想要避免放假被狂餵食讓脂肪囤積，那就趕快動起來！特別整理了在家也能做的4招高效燃脂運動，讓妳快速打擊肥油，避免胖一圈還能瘦一圈！

招式一：立臥撐跳



這是一招非常強的有氧運動，能夠一次運用到手臂、腹部、臀部、大腿等肌肉，燃燒熱量的效率是跑步的兩倍，只要做十分鐘就能有效消耗400～500卡路里。

Step 1：抬頭挺胸站立並舉起雙手。

Step 2：雙手放下撐在地面上，雙腳同時下蹲。

Step 3：連續動作雙腳往後跳，讓身體呈伏地挺身的姿勢。

Step 4：再接著將雙腳跳回原位，手離開地面，重回站姿並舉起雙手。

連貫、循環的動作可快速提高身體血液循環，以進入燃燒脂肪的狀態。持續做一分鐘再休息20秒再接著做，視個人身體情況而決定做幾組，並要注意過程中保持腹部、臀部肌肉運作，動作要扎實，才能更有效。

招式二：開合跳



開合跳也是一個最基礎但最有效的有氧運動，能動用到全身肌肉，增加心率、促進血液循環並達到燃脂的效果。

它是屬於中度有氧的高強度運動，所以只要每天持續做這個動作，就能輕鬆達到瘦身的效果，特別適合脂肪型肥胖的初階運動者，每次持續一分鐘再休息20秒再接著做，視個人身體情況而決定做幾組。

招式三：跳繩



沒錯！就是跳繩！跳繩十分鐘就能燃燒近400的卡路里，比慢跑、快走更有效，同樣掌握持續做一分鐘再休息20秒再接著做的頻率，它的好處在於運動過後還能幫助身體持續燃燒脂肪，稱為「後燃效應」，比運動時消耗掉更多卡路里。

招式四：跳躍式深蹲



如果想要著重在下半身的訓練，同時加強脂肪燃燒，可以將一般的深蹲變成跳躍式深蹲。身體往下蹲到點時，再接著往上跳起、身體打直，讓腳尖離開地面，落下的同時身體往下做深蹲，連貫動作做一分鐘再休息20秒再接著做。

圖、文／美人圈

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