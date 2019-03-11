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不忌口也能瘦小腹、瘦腰臀！5動作緊實線條還能加速燃燒脂肪

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年紀越大，發現身體上的代謝變慢，多餘的脂肪累積的速度越來越快，不僅囤積在中段，還會慢慢往下垂：小腹越來越凸、腰圍越來越粗、屁股越來越大，老是嚷著要減肥、想瘦小腹、瘦肚子、瘦腰，卻控制不住自己的食慾，Kate老師分享自己雖然不忌口，但靠大量的運動維持身材，若想提高身體代謝，可以在運動前喝一杯黑咖啡，讓運動成效更好唷！

Kate老師示範改善腰、腹、臀線條5個連續動作：

1.超人式捲腹

這個動作可以緊實臀部及腹部線條！首先，以四足跪姿在瑜伽墊上，吸氣將右手和左腳往上帶起，身體呈現在一條直線上，肚子往內收腰不塌陷，吐氣帶往腹部與胸口方向眼睛視線看往膝蓋。配合呼吸，吸氣手腳拉長吐氣膝蓋手肘往內收緊，重複8-10下一共三回合！

2.棒式+進階膝蓋上下

掌心對齊肩膀雙腿伸直，肚臍內收往脊椎方向，掌心推向地板頸椎拉長不低頭，挺胸不拱背手肘微彎不鎖死，脊椎往頭頂方向延伸，頭頂到腳跟在一條直線平行地板！收縮腹部肌肉，進階加上膝蓋著地，吸氣帶起吐氣落下，配合呼吸做維持姿勢8-10下！
插入圖片1

3.側抬腿

側躺雙腳併攏，手放胸前肚臍內收往脊椎方向，讓骨盆垂直地板不搖晃！利用側腰的力量帶起大腿離地，10-15下....最後一下停留5秒鐘，當身體找到平衡可以試試手插腰更加找到身體的穩定度喔！再繼續做下一趟，一共三回合換邊，加油！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4.新月跨步蹲（戰士一式）

這個動作可提高新陳代謝，同時能伸展你的雙腿和臀部。將右腳向前跨一步放在兩手中間，膝蓋與腳跟對齊，腹部的力量帶起雙手將上身向上伸直。吸氣脊椎延伸拉長注意髖部要擺正，重心不下壓地板，肚臍內收雙手由下往上畫一個拋物線向上舉，挺胸肋骨收肩膀不聳肩掌心相對。保持姿勢3-5個呼吸，然後換邊重複。
插入圖片2

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5.弓箭步扭轉

右腿屈膝的膝蓋要在腳踝的正上方，先採前弓後箭的跪地姿勢，膝蓋不要超過腳尖，左腿膝蓋著地腳尖勾，吸氣雙手向上延伸，尾椎骨內捲拉長脊椎，吐氣回到胸前身體向右後方扭轉，用左手的手肘與右腳膝蓋外側相互抵抗的力量將胸口打開，肩膀不要聳肩。吸氣脊椎延伸往頭頂方向，吐氣肚子內收加深動作，讓後方的左腳有力量的把膝蓋帶起離地，深吸深吐停留3~5個呼吸再換邊做！

※編輯：yoyo

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2個皮拉提斯動作跟著Kate老師在家練出小蠻腰

瘦小腹超有效 Kate老師分享2招瑜珈瘦肚子瘦腰運動

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

kate老師, 瘦腰, 瘦小腹, 瘦臀, 新陳代謝
fashion.net

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