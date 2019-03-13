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176公分吳速玲遮腿更自信　靠「修飾法」穿出完美比例

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▲複合式精品店MINOSHIN舉辦春夏系列發表。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

吳速玲今（3／13）出席MINOSHIN春夏發表會，她身穿全台僅一件的Alexander McQueen鏤空白色長洋裝現身，轉過身來露美背，大方耍性感。會不會擔心走光的問題？她回：「前面有顧好，應該就不會有太大問題。」

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲吳速玲擁有一雙大長腿，卻不夠滿意，認為「太歪了」。（圖／品牌提供）

身高176公分，吳速玲生了兩個小孩：包子妹（Grace）、Joe後，身材還是維持得很好，尤其是身高優勢擁有一雙美腿更是讓人羨慕，但她說：「以前不好好站，腿型有點歪。」所以她選擇衣服很注重剪裁，腰線提高、遮腿為最佳，靠修飾法呈現完美體態。

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲吳速玲主要靠「修飾法」穿出完美比例，平時挑衣服注重適合身形的剪裁。（圖／品牌提供）

吳速玲舉例，太累時臉型太凹不好看，就要戴誇張耳環提亮；體重飆高時，就穿隨興風的寬大感衣服，讓外人忽略臃腫身形。她還自爆年後胖了一圈，「拍照一直在縮小腹，為了減肥把我搞死了」，目前回來3公斤。

吳速玲認為「春夏，女生可以綻放一點，來一點小魅力，露一下肩膀，露一下背」，嘗試一點女人味有帶點個性的東西。她分享目前鞋櫃有一半以上被休閒款佔領，老爹鞋佔6雙，春夏能嘗試漆皮、仿舊、顏色很誇張，像是黃色嫩嫩的就很適合春天。

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲吳速玲穿Self-Potrait針織洋裝（NT$16,300）、Sergio Rossi高跟鞋（NT$30,100）。（圖／品牌提供）

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速玲媽咪表示，有時候買東西都會想「再過幾年，Grace就可以用了」，以此為藉口敗家，心想「更應該買了」，且Grace也會自己點菜，看到媽媽的美衫、美包會問「長大這個可以留給我嗎？」

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供） ▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲▼吳速玲出席MINOSHIN 2019春夏發表會。（圖／MINOSHIN提供）

▲吳速玲推薦春夏能入手老爹鞋與BOYY包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

吳速玲, 速玲媽咪, 包子妹, Grace, 時尚穿搭, 美之心, MINOSHIN
fashion.net

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