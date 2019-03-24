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愛得患得患失、走不出失戀？心理專家解答：與孩童時期的環境有關

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、商周出版提供

「如果他在乎我，為什麼經常已讀不回？」、「為什麼一直遇不到真正對我好的人？」我們或多或少都對感情缺乏自信，《為什麼我們愛得如此不安？》一書就由知名心理師團隊解答，如何在愛情中活出自我。

在愛情中患得患失，也許是自體感發展受阻

很多人都會問男友同一個問題，你愛我嗎？其實反覆確認愛是否存在，與客體恆存的經驗挫折和自體感的發展受阻有關。

什麼是客體恆存呢？其實是嬰兒在思維發展的過程中，約八到十二個月會發展出物體恆存概念，也就是認知上，當他看到眼前的東西不見的時候，他會開始尋找。

而我們談到的客體恆存，則是比較偏向情緒層次的，當照顧者不在身邊時，孩子並不會覺得天崩地裂，因為他信任照顧者會回到自己身邊，因此能夠安心等待。反之，倘若你小時候所知覺到的環境，並沒有讓你感覺安全，就會對外在世界感覺不安全，在成年後的關係中產生缺乏安全感。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash、商周出版提供）

總是思考為什麼他要跟我分手？

分手的初期，我們總是會思考這個問題，為什麼他要跟我分手？其實分離是很正常是事情，我們在人生的旅程中，或許一起走過一段路。不過方向不同，總有人提前下車，所以如何調整心態，心理師有以下兩點建議。

他的選擇，和你的價值無關

你沉浸在痛苦裡往往是因為，你認為他人的選擇與你的價值連在一起，都是因為你不夠好、不夠美、不夠有錢、不夠……。可是，真的是這樣嗎？女孩們永遠要釐清一點，你們的分開很可能因為，他不會愛你，並不是因為你不好，而是因為他「無法」。所以他的選擇，可能跟你一點關係都沒有。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash、商周出版提供）

分離是一種緣盡

你說：「他離開我，他的未來沒有我，所以代表我是不好的，不值得被愛的，否則他為何不選擇我？」不，那是因為他選擇了不同的生活，而你的生活不適合他，你的生活其實適合另一個人。

你說：「他沒有跟我在一起，他甚至連考慮都沒有就離開了，所以代表我不吸引人，我是個沒有魅力的人？」不，那是因為他就是有自己的喜好，他就是無法把你當愛人一般看待，而有另一個人適合當你的愛人。

我們真正要做的，是去讓自己變好，去過你願意打從心底相信你值得的人生，而那一個值得的人，也值得擁有你。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash、商周出版提供）

★書名：為什麼我們愛得如此不安？
★作者： 愛心理
★出版社：商周出版
★出版日期：2019年2月21日
★建議售價：新台幣330元

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關鍵字：

愛情, 書籍, 心理, 專家, 感情, 為什麼我們愛得如此不安
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