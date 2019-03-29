全台TOP 10精選早午餐　每日限量「給我壁咚」碳烤吐司、賴床起司蛋餅

每天被工作與生活追著跑，過得太忙碌停不下來，不妨好好利用週末睡到自然醒，再好好的吃一頓豐盛的早午餐，犒賞一下自己，並且放慢腳步、稍微喘一口氣吧！小編精選全台10家熱門特色早午餐，讓你身心靈都能獲得療癒！

TOP10／也野餐參

台南市東區夢幻系野餐風少女心大爆發

室內也可以野餐！可愛的白雲、夢幻的帳篷，還有擬真的人造草皮，真的很有野餐的感覺，搭配著豐盛多樣又精緻的蛋盒早午餐，非常適合與好姊妹度過一個愜意又悠閒的早午餐時光，另外，店內也提供野餐籃及野餐墊的出租服務，讓你真的能夠到戶外野餐！

▲（圖／美食客古意融提供）

TOP9／麻鹿 MARU

高雄市左營區日式洋食風恬靜慢步調

位於寧靜住宅區內的原木工業風裝潢早午餐店，提供手作日系風格早午餐，將明太子、味噌、茶泡飯、唐揚雞、烤飯糰等日式元素，融合到西式的早午餐中，食材新鮮又健康，幽靜舒適的氛圍，非常適合放慢腳步細細品味。

▲（圖／美食客Rain到哪吃到哪提供）

TOP8／金花碳烤吐司專賣GOLDEN FLOWER

台北市萬華區萬惡誘人起士瀑布流

位於西門町周邊的人氣碳烤吐司，不僅餐點名稱有趣，餐點本身也非常有誠意，最受歡迎的「給我壁咚」，裡頭超誘人的雙倍起士蛋，配上軟嫩豬肉及花生醬，其厚實的份量使滿足感爆棚，不過，「給我壁咚」每日限量，想吃記得早點來喔！

▲（圖／美食客阿boo提供）

TOP7／賴床 IN BED

台北市信義區逗趣可愛裝潢就是要賴床

鮮黃色明亮的外觀，門口還逗趣的立著一張床鋪，因店內座位不多，若客滿門口上還會亮起「滿床中」的警示燈，整間店都營造出「賴床」為主題的佈置，非常可愛，連餐點也十分有趣，最多人點的「起司多到流口水蛋餅」取名非常直白，大量的起司裹著蛋餅在鐵鍋內呈現牽絲狀，超級浮誇，起司控必點。

▲（圖／美食客燕兒美食樂園提供）

TOP6／軟食力 SOFT POWER

台北市信義區文青風台式傳統創新滋味

木質白色系的文青風裝潢，不說還以為是一家咖啡廳，店內主要販售古早味的粉漿軟蛋餅、台式小點心以及飲料，推薦可以點套餐組合，這樣能一次吃到蛋餅、小點心、飲料，其中，蛋餅口味多樣，可以吃到傳統口味的創新搭配，外面可是吃不到的喔！

▲（圖／美食客貪吃 ᵀᴬᴼᵀᴬᴼ 提供）

TOP5／描CAFE X 屋BRUNCH

高雄市新興區貓奴必訪療癒系心靈充電站

近新崛江的寵物友善餐廳，以可愛喵星人為主題，店名「描屋」就是取自「喵嗚」的諧音，店內還有幾隻超卡哇伊的店貓，進來享用早午餐，還可以搓搓貓超級幸福。餐點部分也不馬虎，薔薇蛋系列好拍又好吃，真的就像一朵金黃色的薔薇綻放在餐盤上，滑嫩的口感讓人忍不住一口接一口！

▲（圖／美食客瓜瓜提供）

TOP4／魯克思咖啡

高雄市左營區清水模外觀韓系裝潢網美店

近捷運凹子底站，寬敞簡約風格的韓系質感咖啡廳，內部劃分成多個座位區，每一區都有著不一樣的裝潢設計，超級適合打卡拍美照！早午餐除了擺盤美之外，份量也是超級豐盛，而「國王大早餐」內含菲力雞排、帶骨德國香腸、煙燻牛肉片、起司蛋捲、格子脆薯、麵包以及滿滿的水果，實在是太澎湃啦！

▲（圖／美食客May食記提供）

TOP3／拾陌 SHIHMO

台中市西屯區活潑美式工業風人氣排隊名店

藏身在逢甲商圈附近，美式工業風的裝潢混搭乾燥花、摩艾、玩具公仔佈置自成特殊的風格，早午餐全天候供應，餐點種類豐富多樣，想吃蛋捲、班尼迪克蛋、帕尼尼還是法國麵包通通有，每份餐點都份量十足、配餐豐富，會成為排隊名店不是沒有原因的！

▲（圖／美食客RuRu提供）

TOP2／TANKQ CAFE & BAR

台北市中山區美式玩具風行李箱盒裝早午餐

鄰近捷運市政府站步行約10分鐘，在松菸文創園區對面，門口上方大大的行李箱造型裝飾十分吸睛，推開貨櫃門入內，就馬上可以感受到強烈的美式風格，從裝潢到餐點都使用大家熟悉的迪士尼、漫威卡通玩具當擺飾或容器，最特別的是使用行李箱、貨櫃箱裝的餐點，光用看的就食慾大增。

▲（圖／美食客小朋友提供）

TOP1／性格せいかく早午餐

台南市北區巷弄裡的卡哇咿日系文青小店

木頭窗框搭配透明玻璃窗，是那種漫步在小巷中會被吸引，並想一探究竟的質感日系小店，餐點價格十分平實，推薦點內附涼麵、熱壓吐司和飲料的套餐，不到200元的價格實在非常佛心，另外還有超可愛的彩色拉花飲料，許多人都是衝著拉花而來。

▲（圖／美食客YUAN.160提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。