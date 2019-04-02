單身女票選「初次約會地雷」！偷吃豆腐才第三、第一名踩中就沒下次

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

應該不少人都遇過，約會時聊得還行，卻始終沒有下文的窘境。其實男女價值觀大不同，單身的你，可能誤踩地雷還不知道。對此，月老銀行針對268位單身女性做出約會調查，究竟「初次約會最討厭的地雷」前三名是？

第三名：毛手毛腳趁機吃豆腐

很多男性認為約會第一次就代表兩人互有好感，其實不然，你的每一個動作都是女生觀察的重點。女生非常害怕，剛開始就趁機吃豆腐、毛手毛腳的人。就算女生不好意思開口拒絕，也不代表這是合理的行為。因此專家提醒，約會時應該多表現正向積極的態度，才是加分之道。

第二名：聊天超負面

聊天方式往往決定下一次約會能否順利進行，對此，28歲的製造業女性就表示，曾經遇過很難聊的異性，開口閉口就是抱怨人生、事業、家庭。要記得負面情緒很容易傳染，約會對象不是你的垃圾桶，女生聽你抱怨，還寧願自己一個人。

第一名：煙味很重

愛抽煙的男生是大多數，雖然每個都表示煙癮不重，但是只要煙味纏身，就是扣分沒有加分。也有30歲設計業女性表示，她認為抽煙的男生，就是不在意身體健康、污染環境、不注重約會對象。因此約會到一半就想立刻走人。

最後，月老銀行兩性顧問曹雅芳也表示，在約會時，最重要的就是適時表現自我，像是興趣和才能都是很好的話題。同時也要多留給對方說話機會，多注視對方眼睛，也切記問題不要過於尖銳。

除此之外，初次見面的印象很重要，因此要注意自己的打扮和髮型，乾淨整齊最加分，所有你覺得很小的細節，都可能被女生注意到，祝大家有情人終成眷屬。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App