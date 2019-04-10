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卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

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▲▼ 卡地亞Cartier。（圖／卡地亞官網）

▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金手環小型款約203,000元。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）繼Love、JUSTE UN CLOU等系列成功後，企圖塑造新一代經典之作，今全球同步推出CLASH DE CARTIER系列珠寶，外型看似古典、卻又帶刺，看似尖銳、摸起來觸感又細緻，如此的衝突性呼應女性的雙面特質，偶爾想優雅、有時又想叛逆，CLASH DE CARTIER系列正符合需求。

▲▼ 卡地亞Cartier。（圖／卡地亞官網）

▲凱亞絲柯黛蘭莉歐戴CLASH DE CARTIER系列玫瑰金耳環大型款，約230,000元。

品牌邀請曾演出電影《移動迷宮》、《神鬼奇航：死無對證》的英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario），演繹CLASH DE CARTIER系列，擁有英國、義大利、巴西血統的她氣質獨特，在形象片中化身優雅與個性兩種截然不同的女性，都能完美駕馭新珠寶。

▲▼ 卡地亞Cartier。（圖／卡地亞官網）

▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金戒指小型款65,000元。

CLASH DE CARTIER系列有趣之處，是打破單一呈現飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）的框架，巧妙結合彼此創造立體美感，玫瑰金打造的戒指、手環與耳環，中央為巴黎飾釘，兩側尖錐感的飾釘看似銳利，其實觸感精緻，且互相連接保持靈活，展現卡地亞的巧妙工藝。

▲▼ 卡地亞Cartier。（圖／卡地亞官網）

▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金大型款項鍊（左）約108,000元，鑲鑽中型款項鍊192,000元。

鑲鑽款式的中央則以圓珠表現，為個性珠寶增添柔美韻味；而CLASH DE CARTIER更華麗的版本中央鑲嵌珊瑚圓珠，共有戒指、手環與單邊耳環款式，均有限量編號。

▲▼ 卡地亞Cartier。（圖／卡地亞官網）

▲有限量編號的黃K金鑲珊瑚CLASH DE CARTIER 系列耳環採單只販售，約 383,000元。

關鍵字：

卡地亞, Cartier
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