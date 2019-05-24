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日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！

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▲▼ 日本女星瘋雜糧米減小腹。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲日本女星實行米飯減重，吃對米飯其實營養價值非常高。（圖／翻攝自IG/@nozomisasaki_official，以下同）

編輯/ Amber

你也是米飯控嗎？好多減重方式都要戒澱粉，是不是讓你好痛苦？根據日本減重專家柏原幸代表示，只要正確吃米飯，能消除內臟脂肪，更有網友實測連腰都瘦了，快跟著學正確米飯進食法，讓你不用挨餓也能輕鬆瘦！

▲▼ 日本女星瘋雜糧米減小腹。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲白飯其實營養多多。

為了證實米飯能有效減少內臟脂肪，日本減重專家特別找來有意願減肥者進行10天排毒計畫，結果發現大多數的人腰圍平均減了3-5cm，更有人減了將近8cm。原來米飯中含碳水化合物、蛋白質、維生素、礦物質和膳食纖維，吃米飯能提升代謝力，更能促進腸胃蠕動。

▲▼ 日本女星瘋雜糧米減小腹。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲日本女星佐佐木希靠著健康飲食，產後立刻回歸少女狀態。

在膳食纖維和優質礦物質的雙重作用下，米飯能幫助清除腸道垃圾，如此一來連皮膚也會跟著變好。連續吃10天之後，大部分的人都會發現「肚子卻變平坦了」。

而要如何發揮米飯最強代謝力呢？專家建議必須混和5種以上的雜糧飯，像是紅米、紫米、大麥、薏仁、小米、豆類等都是好選擇。挑選時可藉由洗米過程中，將浮在水面上的雜糧挑掉，和白米一樣沉入水中的，代表品質較高。

▲▼ 日本女星瘋雜糧米減小腹。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲蔬菜和蛋白質也要均勻攝取。

可能會認為雜糧米的口感不好，一開始建議可以將要煮的3成白米換成大麥，大麥要使用兩倍重量的水分一起放入電子鍋內煮飯即是最棒的口感，當然也可以根據喜好加入穀物來打量身訂製你的米飯。

▲▼ 日本女星瘋雜糧米減小腹。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲吃得簡單健康就是日本人不發胖的秘密。

許多日本女星都在實行雜糧飯減重法，每餐更搭配味增湯、蔬菜、菇類等配菜，強化體內代謝，除了能減重外，連腰部曲線都出來了呢！

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關鍵字：

米飯, 雜糧米, 減重, 女星
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