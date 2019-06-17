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出門都超級隨和，一回家就暴怒！3個「情緒錯誤」不是理所當然

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▲失去耐性。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

一天下來，我們會遇到許多不得不面對的人事物，不管是老闆的一頓臭罵還是遇到豬隊友，雖然每件事都讓人很想發火，但面對外人，我們還是會努力擠出微笑然後帶過，但是回家以後呢？面對心愛的人，不論是家人還是另一半，你也能保有這樣耐心嗎？

▲失去耐性。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃面對愛的人，耐心的承載力就變小了

回想每次與家人、另一半爭吵的原因，似乎都是芝麻綠豆般大的小事，有時候甚至是毫無由來的就想對他們發脾氣...。相信不少人都有這樣的狀況，面對外人，有時候出於壓力與現實，我們必須忍耐，但回到家，當我們面對家人幾句家常的關心，就能讓我們的理智線一秒斷裂，接著就毫無忌憚的將氣出在他們身上。

▲失去耐性。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃家人可以為你分擔，但絕對不是承受你的無理取鬧

面對家人的關心，有時候雖然很煩，但比起充滿壓力的社會，家裡永遠是最溫暖的避風港。當你遇到低潮時，可以試著跟家人或另一半分享，透過聊天的方式，無形中他們也在替你減輕負面情緒，但如果只是想無理取鬧的發洩，找家人出氣，這不僅會傷害到他們的心，還會讓彼此的心逐漸遠離。

▲失去耐性。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃你可以試著

當你知道自己今天情緒不穩定時，請先這樣問自己：「為什麼我那麼生氣？是因為今天壓力太大，還是我現在只想一個人靜一靜？我回家後能不能冷靜下來？」當你先在外面將情緒打理好，回家後就可以減少衝突的發生。

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關鍵字：

家人, 耐心, 愛人, 情緒, 心情, 感情, 愛情
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