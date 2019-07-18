fb ig video ETtoday search mobile

笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

> >

▲▼研究生氣一小時等於熬夜六小時 。（圖／Unsplash）

▲生悶氣倒不如痛快說出來，免得傷身又傷心。（圖／Unsplash，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多人都說生氣就是和自己過不去，這句話原來是真的。心理學家透過分析發現，生氣一小時造成的體力精神消耗，相當於加班熬夜六小時，當負面情緒累積又無處抒發，會造成血壓升高、腸胃紊亂、免疫力下降等等狀況，甚至皮膚還會變暗沉，所以千萬別生悶氣，深呼吸笑笑就過了。

▲▼研究生氣一小時等於熬夜六小時 。（圖／Unsplash）

▲許多病痛都是從睡眠不足開始的。

最近工作不順、又和另一半吵架？千萬別生悶氣，因為生氣一小時就相當於熬夜通宵，當身體機制失調，不只頭昏腦脹、記憶力減退，就連體重都會直線飆漲。

▲▼研究生氣一小時等於熬夜六小時 。（圖／Unsplash）

▲維持身心愉快、睡夠時間是維持健康的基本原則。

有沒有發現當你睡不夠時，感冒或是腸胃疾病偏偏這時找上門，甚至會發生神經失調問題，不正視熬夜，更會出現失眠、易怒和健忘，整體來說會讓你人際關係陷入惡性循環。

研究也顯示，夜晚11點到凌晨2點是最佳美容時間，也是肝膽休息的時刻，若是這兩個器官無法得到充足休眠，那麼就很容易在肌膚上表現粗糙、暗沉等症狀。

▲▼研究生氣一小時等於熬夜六小時 。（圖／Unsplash）

▲生氣時找姊妹出來聊聊，心裡會舒服一點。

所以千萬不要愛生氣，生氣所累積的精力消耗是熬夜的6倍之多，當生氣的時候，試著轉移注意力，不要把事情看得太嚴重，想出對策來解決事情，比花費時間生氣來得更有意義，而且更不會影響健康呢！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

「超級邊緣人」星座TOP 3　水瓶：跟人相處好累

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！網笑：終於回歸甜點本業

睡太少會爆肥！美研究：睡眠不足5小時，一年胖5.7公斤

雙門大衣櫃不到5千元　IKEA絕版品出清破千項商品5折起 凱特王妃溫網必穿「連身洋裝」　復古舊包背出新花樣 戀愛中「常騙另一半」的星座Top 3！射手愛嘴硬、天蠍缺乏安全感 歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 女星們消水腫各有一套！迪麗熱巴愛「黑咖啡」、宋慧喬都喝檸檬水 冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕 換個髮型變個人！九款整形級小臉髮型　大長臉、寬額頭都有救

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面