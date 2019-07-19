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吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白

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▲5大抗老美肌水果　防皺還能美白。（圖／翻攝pexels）

▲除了保養品，有些水果含有豐富抗氧化的營養成分，能幫助防皺抗老化。(圖／翻攝pexels，以下同)

記者張毓容／台北報導　

許多女生耗費金錢時間、精神，努力做好保養，為的就是維持青春美肌，想盡辦法延緩老化，尤其是鬆弛、皺紋最好都不要來！做好日常保養和防曬之外，其實還能從「吃」來著手。像是我們平時吃的蔬果中，就有5種水果含有豐富維生素A、C等營養素，具有良好抗氧化效果，不僅可以養顏美容，還能幫助延緩老化、皺紋出現，簡直就是抗衰老聖品。

▲5大抗老美肌水果　防皺還能美白。（圖／翻攝pexels）

▲能滋潤嫩白肌膚的櫻桃還被稱為「美容果」。

櫻桃
櫻桃富含維生素Ｃ能促進膠原蛋白增生，使肌膚有彈性，還能幫助抵抗黑色素形成、嫩白肌膚，且含鐵量高，是山楂的13倍、蘋果的20倍。除此之外，能平衡皮質分泌、延緩老化的維生素A含量也比蘋果高4到5倍，幫助活化細胞，美化肌膚。

紅石榴
紅石榴果實中含有豐富的維生素C、石榴多酚、花青素及鈣、磷、鉀等礦物質，具有很好的排毒、抗氧化作用，抗氧化性更是高出綠茶3倍，可中和自由基、促進新陳代謝。石榴還含有鞣花酸，是天然酚類抗氧化劑，有抗增生和抗氧化特性，可滋養細胞，減緩肌體的衰老。

▲5大抗老美肌水果　防皺還能美白。（圖／翻攝pexels）

▲葡萄含有葡萄多酚，能有效抗氧化。

葡萄
葡萄可說是幫助抗老保濕的聖品，含有葡萄多酚，具有抗氧化效果，還含有單寧酸、檸檬酸、維生素B3及鈣、鉀、鐵等豐富礦物質，有幫助收斂和柔軟保濕的作用，並能延緩衰老、促進肌膚更新。

柑橘
被萃取用在許多保養品、精油成分中的柑橘，維生素A、B1和C含量都很高，其中維生素C更是豐富，有美白、抗發炎的功效，還有葡萄糖、礦物質等人體所需營養素，加上清新又療癒的果香能鎮靜舒緩情緒，透過芳香療法能幫助抗抑鬱、放鬆緊張並提振心情。

▲5大抗老美肌水果　防皺還能美白。（圖／翻攝pexels）

▲檸檬的美白效果不是秘密，更有許多女星每天都喝檸檬水幫助養護嫩白肌膚。

檸檬
眾所周知檸檬是美白好物，因為其富含維生素C、B1、B2和高量的鈉等多種營養成分，可促進肌膚新陳代謝，抑制色素沈澱，有很好的美白效果。此外，檸檬還含有豐富的有機酸、檸檬酸，具有很強的抗氧化作用，對延緩衰老、使肌膚更有彈性等都十分都有效。

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關鍵字：

保養, 抗老, 肌膚, 美肌, 抗衰老, 皺紋, 防皺, 水果, 飲食, 蔬果
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