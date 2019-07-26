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小心越洗臉越乾！臉部清潔常見3大NG迷思　泡沫多不一定好

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▲臉部清潔3大NG迷思　泡沫多不一定好。（圖／翻攝IG）

▲。（圖／翻攝自IG@shuniibeauty、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

夏天高溫來襲，臉泛油光、毛孔阻塞等臉部問題接踵而來，為了保持肌膚乾爽，洗臉已是人人早晚必做的保養程序，但你的洗臉觀念真的正確嗎？皮膚科醫師觀察發現，很多人都將洗臉視為簡單保養步驟，而忽略箇中細節，常有像是「潔顏泡泡觸感佳」、「緊繃等同無污垢」等錯誤潔顏觀念，容易導致肌膚越洗越乾燥，甚至洗出問題！快來看看以下3種常見的NG潔顏迷思你中了幾個？

▲臉部清潔3大NG迷思　泡沫多不一定好。（圖／翻攝IG）

▲洗臉可不是泡沫越多就越好。（圖／翻攝自IG@shuniibeauty）

NG迷思1：泡泡越多洗得越乾淨
皮膚科醫師指出泡沫觸感與溫和清潔並無絕對關係，有些產品為了達到起泡作用，可能添加具刺激性的界面活性劑，反而會造成過度清潔的狀況。「成份配方」才是挑選洗顏產品的關鍵，醫師指出配方中若添加較高比例的保濕成分例如甘油、氨基酸或油脂……等，都可以讓洗臉的溫和度提升。

▲臉部清潔3大NG迷思　泡沫多不一定好。（圖／翻攝IG）

▲洗臉過度用力小心洗去皮脂膜，還容易摩擦傷肌膚。（圖／翻攝自IG@kiehls）

NG迷思2：用力搓洗才乾淨
洗臉目的是為了將皮膚上的髒污洗淨，洗臉時用力過猛不僅會洗去具肌膚屏障的皮脂膜，更可能會傷害肌膚。而過度清潔也會導致肌膚緊繃、乾燥等不適感，甚至可能引起臉部分泌更多油脂保護肌膚。

NG迷思3：洗面乳隨便挑就好
洗臉產品應依照洗後感判斷，若洗後肌膚有乾燥、緊繃等狀況，代表使用的洗臉產品或洗臉方式可能有過度清潔。建議選擇配方單純與有含溫和清潔成分與洗後不緊繃的洗臉產品，減少臉部清潔的刺激性。

▲臉部清潔3大NG迷思　泡沫多不一定好。（圖／翻攝IG）

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▲臉部清潔3大NG迷思　泡沫多不一定好。（圖／翻攝IG）
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東森自然美植物清潔霜運用特殊透氣油脂與天竺葵、洋甘菊等多種植物精華，可滋潤肌膚，具深層清潔功效，有效清除角質污物與粉垢，敏弱肌膚也能使用。

▲臉部清潔3大NG迷思　泡沫多不一定好。（圖／翻攝IG）

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來自日本植物瞬效保養品牌BOTANICAL ESTHE的酵素白泥淨潤洗顏皂，添加白泥、植物酵素、AHA頻果酸和20種植物保濕精華，可幫助清潔毛孔，同時為肌膚注入保濕，洗後肌膚清爽不緊繃。

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關鍵字：

洗臉, 清潔, 潔顏, 洗面, 臉部清潔, 迷思, NG, 皮膚科醫師, 洗面乳, 泡沫
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