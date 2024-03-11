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﻿Rosé現身奧斯卡派對露纖腰超霸氣！Kendall透視裝、琳賽蘿涵驚喜亮相

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記者鮑璿安／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮告一段落，每年Vanity Fair所舉辦的afterpart是紅毯新戰場，不少名人、KOL、超模皆會受邀參加，而今年BLACKPINK 成員﻿﻿Rosé驚喜出席，她以平口Saint Laurent戰袍搭配高馬尾呈現超強氣勢，自然掀起話題。

▲▼Vanity Fair Oscar 。（圖／路透）

▲▼Vanity Fair Oscar 。（圖／路透）

▲▼Vanity Fair Oscar 。（圖／路透）

▲BLACKPINK 成員﻿﻿Rosé驚喜來到2024 Vanity Fair Oscar 派對上 。（圖／路透）

BLACKPINK 成員﻿﻿Rosé驚喜來到2024 Vanity Fair Oscar 派對上，她穿著Saint Laurent深棕色調的平口禮服，版型上絲毫沒有多餘修飾，以幹練簡潔的剪裁方式彰顯出她的率性氛圍，隨著腰間巨大的鏤空形成自然垂墜的蝴蝶結，一柔一剛打造新平衡，搭配上光滑的高馬尾、方型墨鏡加持，鮮明造型立刻在紅毯上脫穎而出。

▲▼Vanity Fair Oscar 。（圖／路透）

▲▼Vanity Fair Oscar 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner本次穿著Maison Margiela 2024 年春夏高級訂製時裝禮服 。（圖／路透）

身為奧斯卡會後派對常客，Kendall Jenner自然沒有缺席，她本次穿著Maison Margiela 2024 年春夏高級訂製時裝禮服，以細膩的蕾絲拼接薄紗，將火辣程度直接提升到最高處，而胸前飾有花卉，到裙身則演變成雲朵狀的鏤空圖案，透出長腿線條之餘，腰臀比更是驚人，也只有Kendall Jenner超模等級身材才能完美駕馭。

曾經演出《天生一對》紅遍全球的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）與丈夫貝德夏瑪斯（Bader Shammas）一起現身，琳賽蘿涵頂著標誌性金髮，以滿是流蘇的閃片禮服營造華麗氛圍，狀態依然凍齡。

關鍵字：

紅毯, 奧斯卡, 名人, Rosé, Kendall Jenner

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