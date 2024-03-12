「立體勾勾包」超燒！Jacquemus x Nike台灣開賣時間、必買品項曝

記者鮑璿安／綜合報導

2022年Jacquemus x Nike首次合作就締造佳績，融合南法設計美學以及運動風格收服許多粉絲，本季雙方終於再度出手，帶來全新J Force 1鞋款，以及首款NikeSwoosh造型手袋「Le Swoosh」，以下一次揭曉超夯必收單品、台灣開賣時間。

▲Nike x Jacquemus 2024春季系列將高級剪裁與運動成衣完美搭配。（圖／品牌提供）

▲J Force 1 。（圖／品牌提供）

Nike x Jacquemus 2024春季系列將高級剪裁與運動成衣完美搭配，一曝光就已經引發熱議，已經洗版社群的Le Swoosh手袋，則是該聯名推出的第一件配飾，鮮明俐落的勾勾終於來到現實世界，以Jacquemus式獨樹一格的審美重新定義輪廓，Simon Porte Jacquemus表示，「Swoosh是Nike的終極標誌，歷經數十年始終貫穿所有系列。這個標誌所代表的極簡主義和獨特的形狀，創意人士完全可以透過它進行無限可能的設計和詮釋」。而重點單品之一的鞋款「J Force 1」，部分靈感來自Air Force 1，棕色絨面質地搭配上編織鞋帶，貫穿到底部形成特殊造型。

▲全新女性服飾、運動服 。（圖／品牌提供）

為打造運動和時髦兼具的穿搭理念，六款全新女性服飾、中性T恤、衛衣和運動褲誕生，大面積鏤空和不對稱肩帶設計，豐富刻畫出女性唯美體態，加上拉鏈以及雷射Swoosh圖案充滿辨識度。Nike x Jacquemus 2024春季系列將於3月29日透過Nike App及Nike指定店點發售，Le Swoosh手袋僅由Jacquemus.com獨家發售。

▲CLOT Superstar by Edison Chen鋸齒鞋融入了經典正裝設計精隨。（圖／品牌提供）

潮流迷另一大關注焦點，是陳冠希主理品牌與adidas Originals的合作CLOT Superstar by Edison Chen，融入了經典正裝設計精隨的鋸齒鞋，將adidas標誌性的貝殼鞋頭重新構思，以異材質皮革手工縫製出細緻褶皺，流蘇的鞋帶設計，融合EVA中底結構、三線元素，可見雙方的設計語言被完整解讀。