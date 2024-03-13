《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《不可能的婚禮》根據同名網絡小說改編，由全鐘瑞、文相敏、金度完、裴允京主演，劇情講述一段無名女演員與同性戀財閥繼承人的「契約婚姻」，發生欲望衝突、反對結婚的羅曼史。當中的金句台詞連發，值得一看。

1. 人生的邏輯，就是你不可能永遠幸福，每個人總會有栽倒的一天，當你的那一刻到來時，請你一定要想起我的臉，因為那就是我的祈禱終於獲得回應的時候。



2. 人與人之間的關係，有三步的距離，少一步會引起誤會，再靠近一步則能創造理解，正好三步。



3. 施比受更有福，這樣做才是朋友，我認為的好朋友，不是在遇到難關時跟你一起牽手逃跑的人，而是直到最後都告訴你「你辦得到」的人，那才是好朋友。



4. 她到底想成為哪種大人呢？不是年紀變大就叫做大人，像那種人只是白長年紀的老小孩。



5. 你知道現在讓我火大的是什麼嗎？是你讓我成為我根本不想當的空降部隊？不對，明知道假裝毫不知情，假裝什麼都沒聽見是錯的，卻仍然想努力演戲的這份心情，這才是讓我最火大的。



6. 你最差勁的地方在於，你讓我討厭我自己，而不是討厭你。



7. 根據我的經驗，匆匆忙忙飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢。



8. 聽說機會的後腦勺是光頭，所以一旦錯過了就再也抓不到了，但對我而言，它似乎前面也是光頭，怎麼都抓不住。