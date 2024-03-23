fb ig video ETtoday search mobile

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

>

▲▼ 控制欲最強的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

生活中各種層面都可能遇到「控制狂」，可能是控制欲很強的另一半，什麼都愛管的父母長輩，甚至是職場上的主管、老闆，與控制欲強的人相處讓人心好累。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開，12星座中控制欲最強的Top 3，尤其冠軍讓人想不到，平常隨和好相處，但其實很會規劃自己也很會規劃別人！

▲▼ 控制欲最強的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：金牛座

金牛座是隱性的控制者，平常生悶氣就會冷處理，直到對方察覺為止。但金牛是愛之深責之切，如果你不是對他們很重要的人，他們就可以淡淡然地處理你，但因為你是他們很重視、很愛的人，他才會動口指引你一條明路，跟你說要這樣做、那樣做。所以某種時候，金牛就會是明確的控制狂，但前提是你是他們覺得重要的人。

▲▼ 控制欲最強的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：處女座

處女座的「控制」是他們喜歡以過來人的經驗對人說教，而且他們會以自身的嚴格標準來要求對方。當處女座的完美主義正常揮發的時候，可以創造出驚人的成果，但一旦處女將他們的完美主義發揮在控制別人身上時，你就只會怎麼做都做不好，就算做得夠好了，他們還要嫌棄，挑剔一些細微末節。常讓處女座周遭的人只好安慰自己：「嫌貨才是買貨人」。

▲▼ 控制欲最強的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

雙魚座其實有兩種面貌，有些看起來好像什麼都沒關係，隨和好相處，但也有另一種雙魚，喜歡騎重機或是常上健身房，他們也有很酷、很要求的一面。跟雙子座一樣具有雙面性的雙魚，其實很擅長規劃自己也規劃別人，但有時候雙魚的情緒會強烈到讓人感受到壓力。像是如果你的雙魚老闆表面看起來都不管事，什麼都不在乎，要小心，說不定他早就裝了監視器在你們身邊，24小時監看著你們。

►感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處

►2024上半年桃花運最旺的3大星座！Top 1多拓展社交圈　就能修成正果

►2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 控制欲, 控制狂, 雙魚, 處女, 金牛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發

羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1個性自負又愛面子　惹怒他們絕對先低頭

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1個性自負又愛面子　惹怒他們絕對先低頭

楊冪的「鑽石心態」必學：遇到任何天大的事，我都會跳過情緒化

楊冪的「鑽石心態」必學：遇到任何天大的事，我都會跳過情緒化

淺眠多夢睡不好？專家教你「好眠3步驟」一覺到天亮 營養師教「遠離痛風」多吃4種食物：優格要選不加糖 NewJeans Danielle代言CELINE！18歲混血女孩當Lisa學妹 「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面 「捨不得丟」家裡亂到煩躁　3個方法打理整齊 價格才1／4而已！香奈兒白管唇膏平替款　一抹水潤、修飾唇紋超絕 男神同款！許光漢曬FENDI Chiodo信差包、劉俊謙BV編織包女生也想要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面