「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

生活中各種層面都可能遇到「控制狂」，可能是控制欲很強的另一半，什麼都愛管的父母長輩，甚至是職場上的主管、老闆，與控制欲強的人相處讓人心好累。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開，12星座中控制欲最強的Top 3，尤其冠軍讓人想不到，平常隨和好相處，但其實很會規劃自己也很會規劃別人！

Top 3：金牛座



金牛座是隱性的控制者，平常生悶氣就會冷處理，直到對方察覺為止。但金牛是愛之深責之切，如果你不是對他們很重要的人，他們就可以淡淡然地處理你，但因為你是他們很重視、很愛的人，他才會動口指引你一條明路，跟你說要這樣做、那樣做。所以某種時候，金牛就會是明確的控制狂，但前提是你是他們覺得重要的人。

Top 2：處女座



處女座的「控制」是他們喜歡以過來人的經驗對人說教，而且他們會以自身的嚴格標準來要求對方。當處女座的完美主義正常揮發的時候，可以創造出驚人的成果，但一旦處女將他們的完美主義發揮在控制別人身上時，你就只會怎麼做都做不好，就算做得夠好了，他們還要嫌棄，挑剔一些細微末節。常讓處女座周遭的人只好安慰自己：「嫌貨才是買貨人」。

Top 1：雙魚座



雙魚座其實有兩種面貌，有些看起來好像什麼都沒關係，隨和好相處，但也有另一種雙魚，喜歡騎重機或是常上健身房，他們也有很酷、很要求的一面。跟雙子座一樣具有雙面性的雙魚，其實很擅長規劃自己也規劃別人，但有時候雙魚的情緒會強烈到讓人感受到壓力。像是如果你的雙魚老闆表面看起來都不管事，什麼都不在乎，要小心，說不定他早就裝了監視器在你們身邊，24小時監看著你們。