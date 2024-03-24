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讓你反覆冒痘的真兇！皮膚科醫師曝「5種美妝護膚品」痘肌要少用

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▲▼ 皮膚科醫師曝讓痘痘好不了的5個真兇 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒痘痘肌要用對適合的保養美妝品，才能幫助改善冒痘情況。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial

痘痘是許多人最頭痛的肌膚問題之一，熬夜長痘，吃點炸物、麻辣鍋也長痘，再怎麼認真清潔、保養，痘痘還是好了又長，小心可能是你用錯保養美妝品了！皮膚科醫師劉秀麗就指出以下5種美妝護膚品，可能就是讓你痘痘老是反覆、好不了的「真兇」，提醒容易冒痘的痘痘肌人，一定要少用。

＃強力持妝粉底液

如果是痘痘肌，強調持妝超長時間的持妝粉底液建議少用，這類型底妝往往成膜劑比較強，很可能存在致痘乳化劑，對於油痘肌不友好。劉醫師就表示，自己有很多患者都反應，用了一些持妝粉底液後，就開始長閉口粉刺，然後再長紅腫痘痘。而且持妝粉底液通常較難卸乾淨，需要用大量卸妝油去揉搓，要是天天用天天卸，屏障受損也容易長痘。

但也不是說容易長痘就不能化妝，痘痘肌可以用一些礦物型蜜粉、粉底，既遮瑕又能幫助吸附一些油脂，有利於油痘肌的皮膚環境。

▲▼ 皮膚科醫師曝讓痘痘好不了的5個真兇 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃封閉性強的乳霜

封閉性強、油脂含量高的乳霜不適合油痘肌，建議痘痘肌可以用一些含鋅、水楊酸、舒緩成分的輕薄乳液、凝霜，保濕又不悶痘。

＃定妝噴霧

使用定妝噴霧後，油脂、保濕劑、成膜劑混在一起，更容易加重痘痘情況。

＃自製「去痘保養品」

像是有些人會自己買B6維生素片搗碎，和凝膠、蘆薈膠混合在一起敷臉、塗臉，劉醫師表示這是沒用的。還有人會自製綠豆粉、黃瓜面膜、維生素E＋蘆薈膠塗臉，甚至拿含有大黃素的新鮮蘆薈塗臉，都不如老老實實塗藥膏、好好保養更安全有效。

▲▼ 皮膚科醫師曝讓痘痘好不了的5個真兇 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃強力清潔產品

像是磨砂膏、深層清潔面膜等強力清潔產品使用不當，容易讓痘痘肌膚過度受刺激，會加劇痘痘問題。

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保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 長痘, 冒痘, 痘痘肌, 皮膚科醫師, 醫生

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