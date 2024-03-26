營養師曝「補充5種營養素」最推薦食物！便宜高效、CP值超高

▲營養師分享5種「高CP值」食物，營養含量豐富又便宜好取得。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

越來越多人開始重視健康，除了透過保健食品幫助補充營養素，也很在意營養含量高的食物，但你知道哪些食物是補充營養的最佳選擇嗎？營養師Tun就綜合食材的價格、獲取難易度、食材營養素含量和成人營養素需求量等各方面，在小紅書上分享補充5種營養素的「高CP值」最佳推薦食物，每一個都是價格便宜、高效又營養豐富，不用花大錢也能輕鬆補充營養。

＃補充維生素A：選豬肝



15g的豬肝就能滿足成人每日維生素A的需求量，大概就是2個手指大小的份量，而且豬肝還有一個很棒的地方，就是鐵含量特別豐富。

＃補充葉黃素：菠菜



80g的菠菜就可以滿足成人全天葉黃素的需求量，而且同時還能補充到其他像是胡蘿蔔素、鉀、鎂、鐵等營養元素。

＃補充維生素D：雞蛋黃



維生素D的食物來源確實比較有限，其中推薦選擇雞蛋黃，一個普通大小的雞蛋，蛋黃大概20g，可以提供45微克的維生素D，能夠滿足成人對維生素D每天1/10的需求量。而雞蛋的價格相比起像是鮭魚等其他維生素D含量也很豐富的食物，算下來CP值更高。

當然，維生素D還有個免費的獲取方式就是曬太陽，除了從食物攝取，建議每日適當曬曬太陽，幫助維生素D合成。

＃補充維生素E：葵花籽



根據衛生福利部國民健康署的「每日飲食指南」建議，成人每天至少要攝取一（一湯匙）份堅果種子類，如果選擇葵花籽仁，一份約10～15g，大概可提供8毫克的維生素E，能滿足成人對維生素E每天需求量的一半。

＃補充鋅：生蠔／牡蠣



100g的生蠔（牡蠣）大概含有70毫克的鋅，像是成年男性及懷孕女性每天建議要攝取15毫克的鋅，以一個帶殼的生蠔可食部分大概20g，也就是說每天只需要吃一個就差不多了，而未懷孕的成年女性每天建議攝取量為12毫克，也是一顆生蠔的就攝取足夠了。