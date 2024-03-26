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RICHARD MILLE史上最薄錶太威　法拉利冠軍車手戴上秀工藝

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▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲法拉利車隊車手Carlos Sainz Jr（右）與Charles Leclerc分別拿下澳洲大獎賽冠、亞軍。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE合作夥伴法拉利車隊與麥拉倫車隊，上周末（3月22日至24日）於F1澳洲大獎賽（Australian Grand Prix）表現亮眼，一舉包辦前4名次。當中兩周前才接受闌尾炎手術的法拉利隊車手Carlos Sainz Jr，以1小時20分26.843秒拿本賽季首勝，隊友Charles Leclerc則奪得亞軍，兩人超越自我的精神與RICHARD MILLE不謀而合，Carlos Sainz Jr戴上的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，正是品牌創下世界超薄錶紀錄的巔峰之作。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲法拉利車隊於澳洲大獎賽飆出佳績。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲麥拉倫車隊於澳洲大獎賽成績也不俗。

RICHARD MILLE與品牌摯友一直秉持著挑戰極限的信念前行，雙方也從錶款的創意、材料、技術上的相互交流，進而實際佩戴測試，品牌與法拉利合作的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶便是一鳴驚人的傑作，重新設計且獲得專利的超薄發條盒和超薄擒縱結構，成就1.18毫米的機芯，加上錶殼也只有1.75毫米，更驚人的是能承受高達5,000g的加速度衝擊的能力，讓F1澳洲大獎賽的冠軍車手Carlos Sainz Jr第一時間戴上此締造史上最纖薄機械錶世界紀錄的錶款，留下帥氣英姿。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲法拉利車隊車手Carlos Sainz Jr佩戴RICHARD MILLE打破世界超薄錶紀錄的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE與法拉利合作推出的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，錶殼厚度僅1.75毫米。

另一位賽車界的傳奇人物Fernando Alonso也是RICHARD MILLE品牌摯友，他於2018年暫別F1賽道轉戰WEC耐力賽，獲得亮眼成績後在2021年賽季回歸F1，目前已是F1歷史上參賽最多且登上逾百次頒獎台的車手，他是RICHARD MILLE超薄錶的忠實擁護者，他選戴的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶僅重32克，是品牌系列中最輕盈的自動錶。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE品牌摯友Fernando Alonso佩戴RM 67-02超薄自動上鍊腕錶。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Sébastien Ogier款。

勞力士（Rolex）也與賽車運動緊密結合，自2013年起成為一級方程式世界錦標賽F1大賽指定時計，因此賽場上都可見品牌搶眼的Logo。而華麗的代言陣容中，已退役的英國賽車手詹森巴頓（Jenson Button）自2021年起擔任勞力士代言人，特別鍾愛與賽車運動有深刻淵源的Cosmograph Daytona腕錶，因為是他20歲購得的錶款，而今所戴的Cosmograph Daytona腕錶是已故父親70歲生日那年所贈，意義非凡。

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士自2013年起成為F1一級方程式世界錦標賽的大賽指定時計。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼RICHARD MILLE,Rolex 。（圖／公關照）

▲英國退役賽車手詹森巴頓自2021年起擔任勞力士代言人，戴著已故父親70歲生日那年所贈的Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

RICHARD MILLE, Rolex, 勞力士

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